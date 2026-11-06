El rostro de la dignidad

Mi frikismo político volvió a hacer de las suyas y me llevó a ver íntegra la sesión de la Diputación Permanente del martes. Hay quien organiza sus tardes alrededor de una serie, pero supongo que cada uno arruina su tiempo libre como buenamente puede.

Óscar Puente empezó leyendo de corrido su pesar por las víctimas, con una distancia que resultaba desoladora. Las condolencias parecían el preámbulo obligatorio de una defensa personal para la que sí encontró toda la energía que le había faltado al expresar su aflicción. A medida que avanzaba la sesión, aquella impresión se hacía más difícil de sacudir. El ministro tenía explicaciones para los accidentes, reproches para sus adversarios y una consideración inagotable hacia sí mismo.

Resulta perturbador que alguien confunda tantas horas ante un micrófono con la asunción de responsabilidades. Comparecer forma parte de sus obligaciones, y convertirlo en una hazaña sólo demuestra lo poco que cree deberles a quienes le pagan el sueldo. Puente llegó a reivindicar que daba más explicaciones que sus adversarios en otras catástrofes. Supongo que las familias debían encontrar algún consuelo en descubrir que su ministro ganaba aquel campeonato de ruedas de prensa.

Pepa Millán acertó al devolverle al debate la dimensión moral que él intentaba esquivar. "¿Puede conciliar el sueño con 116 muertes a sus espaldas?", le preguntó. La pregunta resumía mejor el problema que cualquier discusión sobre su exposición pública. Su intervención fue contundente, aunque abandonar después la sesión constituyera un error táctico. Cuando uno ha acertado señalando las contradicciones del adversario, conviene quedarse para escuchar cómo intenta salir de ellas.

Rufián representó otra de las grandes especialidades de los socios del Gobierno: ejercer de oposición sin dejar de prestar servicio. Criticó que una equivocación individual pudiera desembocar en semejante catástrofe y terminó acercándose a Puente para susurrarle que había sido "un gran ministro". Convendría que explicara qué entiende por uno malo. Hay una obscenidad política en advertir de un sistema fallido y despedir con semejante elogio a quien lo dirigía.

La portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, llevó esa indulgencia todavía más lejos. Bildu fue el único socio que no pidió su dimisión, exhibiendo una fidelidad que empieza a convertirlos en más sanchistas que Sánchez. Quizás pedirles empatía con las víctimas de Urda, después de tantos años regateándosela a las de ETA, era esperar demasiado.

Lo que más me indignó fue que el ministro contestara a las críticas con su chulería habitual, como si las víctimas no obligaran siquiera a moderar la altanería. Esa incapacidad para comprender dónde estaba y por qué había tenido que comparecer explicaba buena parte de lo que estábamos viendo. La soberbia había acabado ocupando todo el espacio que debía corresponderle a la responsabilidad.

Por eso la intervención final de Ester Muñoz tuvo tanta fuerza. En su expresión afectada se reconocía la gravedad que el ministro llevaba horas eludiendo. Había una indignación contenida por el respeto a quienes habían perdido a alguien, una conciencia del sufrimiento ajeno que daba sentido a cada reproche. A esas familias se las puede representar también cuando se habla desde la oposición, y Muñoz lo hizo mientras el responsable de Transportes seguía ocupado en representarse a sí mismo.

Su intervención fue magistral porque sostuvo esa humanidad al desgranar la dejación de funciones que denunciaba. Recordó los avisos, las peticiones de reforzar el mantenimiento, de revisar la seguridad y de aprobar un plan de choque, así como el desprecio con el que habían sido recibidas. Cada antecedente volvía más insoportable la suficiencia del ministro. Terminó exigiéndole que sacara sus manos de Transportes, con la expresión de quien comprende lo que cuesta que sigan allí.

Como si le hubiera lanzado una maldición, Puente nos sorprendió dimitiendo con otra intervención escrita. Invocó la dignidad y la empatía sin identificar un solo error propio, y todavía encontró sitio para colocar su dolor inmediatamente después del de las familias. Incluso al marcharse pretendía administrar su propia absolución.

No obstante, la dignidad ya había tenido rostro aquella tarde, y era el de Ester Muñoz. Mientras tanto, el ministro tuvo que conformarse con marcharse como vino: con la cara igual de dura.