¿Es válida una papeleta con un nombre tachado en las elecciones del 29-N?

Con vistas a las elecciones del próximo 29 de noviembre, la administración electoral ha recordado los criterios fijados por la normativa vigente para la validez de las papeletas de voto. En el marco del sistema de listas cerradas y bloqueadas que rige en los comicios a Cortes Generales y comicios autonómicos en España, la regla general es que cualquier tachadura, modificación o rasgadura voluntaria en una papeleta del Congreso convierte el voto automáticamente en nulo.

La alteración de listas

El artículo 96 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece taxativamente que son nulos los votos emitidos en papeletas en las que se hayan modificado, añadido o tachado nombres de candidatos o se haya alterado su orden de colocación.

El sistema del Congreso exige introducir la papeleta oficial intacta, de forma que marcar, tachar con un bolígrafo o cruzar el nombre de un candidato —aunque la intención del votante sea rechazar a esa persona en concreto— invalida el sufragio por completo. La norma general tiene un único matiz en el caso de las papeletas para el Senado, las cuales operan con una lógica distinta. En la lista del Senado, los electores deben marcar voluntariamente con una cruz los candidatos elegidos hasta un máximo de tres según la circunscripción. En este caso, marcar candidatos mediante una cruz es el procedimiento reglamentario; sin embargo, señalar más nombres de los permitidos convierte la papeleta en nula, y escribir mensajes, notas o tachar los nombres no seleccionados invalida la papeleta.

Qué ocurre durante el recuento en la mesa electoral

Los miembros de la mesa electoral están obligados a computar como voto nulo cualquier papeleta que presente alteraciones manuscritas en la lista de candidatos. Dichos votos no benefician a ninguna formación política ni entran en el reparto de escaños mediante el sistema D'Hondt.

La excepción: este año las papeletas con el nombre de Óscar Puente tachado serán válidas

Sin embargo, la cita del 29-N contará con una excepción acotada a una circunscripción concreta. Este año, la Junta Electoral ha determinado que se darán por válidas aquellas papeletas en las que aparezca tachado el nombre del exministro Óscar Puente, una medida inédita surgida tras su renuncia a encabezar la lista. Debido a los estrictos plazos legales y a que las candidaturas ya estaban oficialmente proclamadas, su nombre continuará figurando obligatoriamente en el primer puesto de las papeletas del PSOE por Valladolid por motivos puramente logísticos.

Esta circunstancia generó incertidumbre entre los votantes e impulsó llamadas en redes sociales a tachar manualmente su nombre antes de introducir la papeleta en el sobre. Ante esto, el órgano arbitral ha justificado su decisión bajo el principio de que dicha tachadura busca únicamente "adecuar la papeleta a la realidad de la candidatura en el momento de la votación", sin que exista duda sobre la voluntad del elector y resultando "en todo caso incuestionable el sentido del voto" hacia la formación política.

De este modo, los electores que decidan tachar el nombre del exministro únicamente en la circunscripción vallisoletana no verán su voto anulado en el recuento del 29-N. Se trata de una medida excepcional que aporta tranquilidad a los votantes de dicho territorio, pero que no modifica la prohibición general de alterar las papeletas en el resto del país.