"Esta es la triste historia de España desde la llegada de Pedro Sánchez": Carlos Cuesta sobre la "trama" del Gobierno

El panorama político y mediático continúa tras las últimas revelaciones sobre presuntas tramas de corrupción, el deterioro de las instituciones y la crisis abierta en el sector ferroviario. En su editorial, Carlos Cuesta ha realizado un extenso y contundente repaso de la legislatura y de los hitos que, a su juicio, han marcado la llegada y consolidación de Pedro Sánchez en el poder.

Durante su intervención, conectó los casos que rodean al entorno del presidente del Gobierno, desde los contratos públicos investigados hasta la gestión de las crisis sanitarias y de transporte, bajo la premisa de un desgaste sistémico del Estado de Derecho.

Un repaso a los pactos y a la evolución económica

Cuesta abrió su análisis recordando las promesas electorales del actual Ejecutivo y contrastándolas con lo que califica de virajes programáticos y concesiones a socios independentistas y abertzales.

Entre los puntos señalados figuran los pactos políticos y la amnistía, criticando el cumplimiento de compromisos previos en materia de investidura, acuerdos penitenciarios y la tramitación de medidas de gracia: "Dijeron que no iba a haber amnistía, hubo amnistía. Dijeron que no iba a haber indulto, hubo indulto. Dijeron que venían a luchar contra la corrupción, permítanme que me aguante la carcajada".

Además, el periodista denunció el incremento de la presión tributaria sobre los trabajadores y cifró el aumento de la deuda pública vinculada al sistema de pensiones por encima de los umbrales históricos previos. Señaló que, frente a las promesas de rigor financiero, "cogieron las pensiones con una deuda de 38.000 millones, en estos momentos la deuda de las pensiones es de 136.000 millones", advirtiendo que la cifra real actual se sitúa ya muy cerca de los 150.000 millones.

La sombra de las tramas de corrupción y la gestión de la pandemia

El núcleo central del editorial giró en torno a las investigaciones judiciales en curso que afectan a distintos departamentos y cargos orgánicos del Partido Socialista, así como a figuras del entorno familiar (su mujer y su hermano) y político del presidente. "En medio de todo esto quiero que expliquemos lo que ha ocurrido desde su llegada. Quiero que expliquemos en qué han convertido España y cómo ha avanzado, cómo ha evolucionado esta trama", comentaba.

Cuesta vinculó los contratos de material sanitario durante la pandemia —como el conocido caso de las mascarillas— con los posteriores rescates a aerolíneas y empresas estratégicas durante la crisis económica, cuestionando los procedimientos de adjudicación y la intervención de mediadores. Asimismo, repasó los episodios relacionados con visitas institucionales políticas y el papel de determinadas organizaciones internacionales en Madrid.

Las cloacas del Estado y la tensión judicial

El editorial también puso el foco en el terreno judicial y el papel de las fiscalías, mencionando las tensiones institucionales derivadas de las causas que afectan a miembros del Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Administración autonómica. Según el análisis presentado en el programa, la respuesta del Gobierno ante el avance de las pesquisas de la Guardia Civil (UCO) y los tribunales ha dado pie a un escenario de confrontación sin precedentes entre los poderes del Estado.

"Según empezó a investigar, según apareció la Fiscalía Anticorrupción... apareció la cloaca. Porque había que empezar a contestar. Y esto se les había ido de madre. ¿Y qué decidieron? Pues una cloaca. Se inventaron una carta del hombre profundamente enamorado", explicaba.

El colapso ferroviario como colofón

En el tramo final de su intervención, Cuesta conectó la degradación institucional con los recientes accidentes y fallos críticos en la red ferroviaria española. El periodista atribuyó estos desastres operativos a la politización y a la deficiente gestión de personal en empresas públicas estratégicas: "Y llegaron los desastres ferroviarios. Llegó Adamuz. Llegó Rodalíes. Llegó Urda. 116 víctimas mortales. ¿Y saben lo que llegó después? Por desgracia, una colección de cínicos insoportables que todavía, en estos momentos, nos dicen que hacen la campaña de la dignidad".

Cuesta cerró su editorial con una rotunda reflexión sobre la honra institucional, sentenciando que "la honra la tienen las víctimas de Adamuz, las víctimas de Urda, las víctimas de ETA y ellos, desde luego, poquita".