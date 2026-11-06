Feijóo marca distancias con Abascal y potencia su perfil institucional para ampliar la suma

El accidente de Urda ha obligado a todos los partidos a retocar su estrategia ante el 29-N, especialmente en el Gobierno y el PSOE, que han abandonado su campaña del amor. El Partido Popular ha puesto en valor el perfil institucional de Alberto Núñez Feijóo, presentando su bagaje como aval del cambio que pretende impulsar en España. Una forma de distanciarse del PSOE y de Vox para ensanchar la base, defienden en el PP; la vía para consolidar la suma, creen los de Abascal.

"Nadie puede competir con nosotros en gestión", trasladan desde la dirección del PP, convencidos de poder movilizar a abstencionistas que toman la decisión de acudir o no a las urnas en la recta final de campaña. "Debe haber tres ofertas diferenciadas", defienden en Vox. Los cálculos de los partidos hablan de más de un millón de electores indecisos que pueden marcar la diferencia entre bloques, aunque todas las encuestas recogen ahora que la derecha suma 200 escaños.

Esa bolsa de votantes es fundamental para asegurarse el Gobierno, y es a la que intentó apelar Pedro Sánchez antes del accidente de Urda, vendiendo la idea de "remontada" y "alegría". El PP, en este caso, apenas tiene que poner en valor lo que llevan años defendiendo: rigor, experiencia y seriedad para resolver problemas. El objetivo es presentarse como una opción atractiva para un electorado menos ideologizado, a pesar de la permanente tensión política.

Perfiles más combativos como los de Miguel Tellado, Ester Muñoz, Cayetana Álvarez de Toledo o Xavier García Albiol garantizan el equilibrio, para no descuidar al votante de derechas que linda con Vox y puede acabar yéndose a la formación de Santiago Abascal. A través de las redes sociales, aunque de forma más comedida que antes del accidente, se cuidará al electorado más joven y enfadado.

En Vox veían con recelos el perfil tan combativo que había adoptado el PP en los primeros compases de la precampaña, especialmente en X, por temor a que ambas propuestas acabaran mimetizándose y eso perjudicara la suma. El PP no renunciará a su estrategia desacomplejada contra la izquierda, pero sí impulsará el perfil presidenciable de Feijóo, frente a un Sánchez rodeado de dimisiones y muy desgastado, y un Abascal sin experiencia de gobierno.

Perfil gestor y de protesta

El ejemplo que mejor describe la estrategia es el que se dio este miércoles, cuando el líder del PP dijo en una entrevista que, "por responsabilidad", él sigue subiéndose a los trenes y defendiendo que los españoles pueden utilizarlos, para no perjudicar la "imagen de España", ya que se presenta como "candidato a presidirla". El de Vox defendió justo lo contrario: "Por responsabilidad", dijo, "hasta no conocer el estado de la red yo no puedo defender que la gente se siga subiendo a los trenes".

El líder de Vox analizó también las diferencias entre la campaña actual y la de 2023, y señaló al PP como responsable de no haber permitido la suma por haberles "demonizado" y pretender "competir con nosotros". En esta ocasión, ninguno está protagonizando encontronazos, sin renunciar a las críticas cruzadas. Pero los mensajes se dirigen de forma muy mayoritaria a critica a Sánchez.

Se trata de presentar un perfil gestor y otro de protesta para apelar a distintos electorados, y aglutinar todo el espectro del centroderecha, dejando al PSOE arrinconado en la extrema izquierda, como ha favorecido el propio Sánchez, que ya ni siquiera resiste absorbiendo a casi todos sus socios, especialmente después del segundo accidente de tren en apenas nueve meses.

La derecha, a pesar de todo, se mantiene muy cauta. Tanto PP como Vox rebajan las expectativas que arrojan los sondeos hechos justo después de la tragedia. Ambos entienden que los datos pueden estar contaminados por la difícil situación emocional que atraviesa el país. Una vez avance la campaña, el PSOE podría remontar los 95 escaños que dan ahora los sondeos, aunque la idea de vender que pueden superar al PP se antoja cada día más difícil.