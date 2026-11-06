Feijóo redobla su apuesta por Cataluña y elige Badalona para el pistoletazo de salida de la campaña

Alberto Núñez Feijóo lleva meses volcándose con Cataluña, una comunidad clave para alcanzar la suma que le permita gobernar. En 2023, se quedó a cuatro escaños de conseguirlo y, según analizaron después PP y Vox, fueron claves unos miles de votos en provincias como Gerona y Lérida. De ahí que, desde hace ya tiempo, la presencia del presidente del PP es cada vez mayor, hasta protagonizar la tradicional pegada de carteles en Badalona.

El acto contará con la participación del alcalde, y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol, cuyo tirón podría permitirles sumar hasta dos diputados más por la ciudad condal, según trasladan fuentes del partido, que apuntan a que los cuatro diputados que les faltaron hace tres años podrían ya anotarse sólo con la subida prevista en Cataluña. En cualquier caso, el PP se muestra muy prudente y desplegará toda su maquinaria para garantizar, esta vez sí, la movilización de la derecha.

Según ha explicado el secretario general del PP, Miguel Tellado, en un encuentro con periodistas, el sábado 14 de noviembre celebrarán uno de los mítines más importantes de la campaña en Santiago de Compostela. Para el ecuador, el sábado, 21, han elegido la plaza de toros de Valencia, como es tradición, aunque siempre es un reto llenarla, dada su elevada capacidad con casi 13.000 asientos.

Distintos niveles de campaña

Con el lema "El cambio necesario", después del "Por fin" inicial que siguió al adelanto electoral, el PP impulsará una campaña en diferentes niveles, movilizando a todos su cargos, tanto municipales como autonómicos y nacionales, incluido los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy. Los presidentes autonómicos con mayor tirón, como la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Andalucía, Juanma Moreno, harán campaña también fuera de sus comunidades. "Allí donde también se les quiere, más allá de sus territorios", ha explicado Tellado.

Feijóo recorrerá todo el territorio español en los "54 días de campaña" que se cumplirán el 29-N, ya que suman todas las jornadas desde que se convocaron las generales. En este tiempo, además de mítines, encuentros con la gente y actos, el PP se volcará con tener mucha presencia en redes sociales y conceder entrevistas a medios tradicionales, incluso a youtubers como Jordi Wild.

El PP no descarta, incluso, acudir a La Revuelta con Broncano, después de que Santiago Abascal haya confirmado su asistencia el próximo lunes, 9 de noviembre. Según trasladan fuentes de la formación, la decisión aún no está tomada. Tampoco han recibido una propuesta formal de TVE sobre las condiciones de la entrevista al candidato, para lo que exigen que se la realice personal contratado por la casa, no una productora externa. Esto podría incluir a Silvia Intxaurrondo.

El próximo martes, 11 de noviembre, darán a conocer el programa electoral, que ha elaborado la vicesecretaria Alma Ezcurra. Lo presentará junto a Feijóo antes de que arranque oficialmente la campaña, el próximo día 13. Una apuesta por "las ideas y las propuestas", en un "marco que nos favorece" por "la gestión, el rigor y la experiencia necesarios para el cambio", ha defendido Tellado.

El secretario general del PP ha admitido la dificultad de introducir medidas en el debate público, dados los casos de corrupción y los escándalos del Gobierno, pero ha insistido en que "no queremos quedarnos en la mera condena o crítica, tenemos un proyecto y usaremos estas tres semanas para presentarlo", ha defendido.