Las papeletas con el nombre de Óscar Puente tachado serán válidas en Valladolid

La Junta Electoral de Valladolid ha resuelto la controversia en torno a las papeletas del Partido Socialista tras la renuncia de Óscar Puente a encabezar la candidatura. El organismo electoral ha desestimado la petición formal presentada por el PSOE para suprimir el nombre del exministro de Transportes antes de la impresión de las papeletas, aunque ha ordenado a las mesas electorales que consideren como votos válidos para la lista socialista aquellas papeletas en las que el nombre de Puente aparezca tachado.

El conflicto se desencadenó después de que el PSOE registrara el pasado 4 de noviembre una solicitud formal para modificar el diseño de las papeletas y adaptarlo a la nueva realidad de la lista. El objetivo de la formación era evitar confusiones entre los electores y dejar clara la nómina actualizada de aspirantes. Sin embargo, en la resolución conocida un día después, la Junta Electoral ha rechazado de plano esa vía por "imposibilidad legal".

¿Por qué no se reimprimen las papeletas?

El motivo argumentado por la Junta Electoral para no alterar el documento que recibirán los votantes reside en los plazos fijados por la legislación electoral. Una vez que las candidaturas han sido proclamadas formalmente, el organismo entiende que no cabe modificar su composición ni alterar la ordenación aprobada en las papeletas, a pesar de que uno de los integrantes —en este caso, el número uno— haya dejado de formar parte de la carrera electoral.

Ante la imposibilidad de reimprimir las papeletas o sustituir el encabezamiento oficial, la Junta ha optado por emitir una instrucción directa a los miembros de las mesas electorales, encargados de realizar el escrutinio durante la noche electoral. La presencia del nombre de Óscar Puente tachado a bolígrafo o rotulador no supondrá la anulación de la papeleta por alteración de la candidatura. Dichos sufragios contarán como votos íntegros y válidos para la candidatura del PSOE.

Ana Redondo asume el liderazgo en una papeleta que no cambiará

Tras la marcha de Puente, la portavocía y el liderazgo de la lista socialista en Valladolid han recaído en la actual ministra de Igualdad, Ana Redondo. Sin embargo, debido al rechazo de la Junta Electoral a la pretensión del partido, el nombre de Redondo no figurará en el primer puesto de las papeletas impresas, que mantendrán la estructura de la lista proclamada con Puente a la cabeza.

Con esta decisión, la Junta garantiza la validez jurídica del sufragio de los electores que opten por marcar o tachar la figura del exministro, resolviendo el quebradero de cabeza logístico que amenazaba el recuento en las mesas vallisoletanas.