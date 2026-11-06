Los detalles que Javier Ruiz no ha contado de la encuesta sanchista de La Séptima

El PSOE va a ser el partido más votado en las elecciones del próximo 29 de noviembre, al menos según la encuesta con la que la nueva televisión gubernamental inauguró este jueves su historial demoscópico.

Los datos eran, como mínimo, llamativos: los socialistas lograrían una intención de voto del 29,8%, por delante del PP que se quedaba con el 29,1% y a una distancia enorme de Vox, que no pasaría del 16%.

De creer el sondeo, al PSOE no le habría perjudicado el accidente de Urda ni la enorme corrupción, ni el caso Zapatero ni el hecho de que los dos últimos secretarios de Organización del partido puedan presumir de un presente y un pasado carcelario: mientras que las últimas encuestas publicadas colocan a los de Pedro Sánchez en el entorno del 25% esta les da un empujón de varios puntos y, al mismo tiempo, hace lo contrario con el PP, al que la mayor parte de los sondeos deja claramente por encima del 30% y en este recibe un severo correctivo.

Asimismo, resulta llamativo que mientras el PP está por debajo de sus resultados habituales Vox también lo está: un 16% cuando en la mayoría de encuestas publicadas está en el entorno del 19%.

Además, la presentación en antena también fue mejorable: el rótulo en pantalla daba al PSOE un porcentaje todavía mayor y completamente diferente, un 30,9%. El gráfico de barras, por su parte, era un completo desastre: las ocho décimas que separan a PSOE y PP eran casi tan grandes como los 13 puntos que hay entre los populares y Vox, el 5% del Frente Amplio también resulta muy grande en la comparación con los partidos más grandes, pero a su vez era sólo un poco más grande que el 1,3% de Podemos… un desastre.

Detalles que se omitieron

Javier Ruiz conectó en directo con dos expertos para comentar los datos. Uno de ellos es el responsable de la propia empresa que lo ha realizado, el CEO de Global Europa Demoscopia S.L. –la empresa detrás de la razón comercial SW Demoscopia–, Juan Miguel Becerra Vila.

El otro, Iván Redondo, el antiguo jefe de gabinete de Pedro Sánchez que lleva semanas pregonando la remontada del PSOE por todos los medios que quieren darle espacio, que por cierto son muchos. Entre gestos de mucha seriedad y caras de estar hablando de algo muy serio, ambos avalaron los resultados del sondeo.

Lo que no explicó en ningún momento el director editorial de La Séptima es que Miguel Becerra Vila, que no sólo es el CEO de la empresa, sino también su propietario y su administrador único, tiene una larga vinculación con el PSOE hasta tal punto que tiene carnet de socialista y llegó a presentarse para ser secretario general del PSOE de Jerez en 2012, aunque fue derrotado.

Una escopeta de caña

Otro dato que no se comentó en La Séptima es que no es la primera ocasión en la que SW Demoscopia sale al rescate del PSOE, si bien llevaba sin hacerlo desde 2022. En julio de ese año publicó una sorprendente encuesta en la que el PSOE, que de nuevo estaba en segundo lugar en todos los sondeos publicados por esas fechas, se colocaba por delante de los populares con un resultado muy llamativo: un 24,7% de intención de voto para el PSOE, un 23,8% para el PP y un 19,8% para Vox.

El resultado de los de Pedro Sánchez no estaba tan lejos de lo que daban otros estudios en aquellos momentos, por ejemplo el de SocioMétrica publicado dos semanas más tarde pronosticaba un 23,8% y el de Sigma Dos de unos días antes un 25%. Sin embargo, el que se preveía para el PP era muchísimo más alto: un 28% la primera y un 31,1% la segunda. Vox, por su parte, estaba por regla general bastante por debajo del pronóstico de SW Demoscopia: en el entorno del 15% según la mayoría de los sondeos.

Aunque pasó más de un año hasta los comicios, cabe recordar que, finalmente, en las elecciones de julio de 2023 tanto populares como socialistas superaron holgadamente el 30%, es decir, los de Feijóo tuvieron casi diez puntos más que lo que decía la encuesta y los de Sánchez siete.

Esa fue la última encuesta para unas elecciones que publicó la firma, que se ha mantenido en un prudente silencio hasta ahora, cuando ha sido rescatada por Javier Ruiz, que, sin duda, buscaba una empresa demoscópica… cualquier cosa menos imparcial.