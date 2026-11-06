Regreso al pasado: del procurador Fugardo a la ministra Yolanda

"El procurador don Fernando Fugardo Sanz tiene la palabra para exponer y defender su enmienda". Es 30 de marzo de 1977. Torcuato Fernández-Miranda preside el pleno de las Cortes que aprobará el dictamen sobre la regulación del derecho de asociación sindical. El señor Fugardo es procurador en representación del sindicato nacional de madera y corcho. Juró el cargo en mayo de 1949. Lleva veintinueve años. Es un veterano que se despide y aprovecha su turno. "Perdone, su señoría, pero lleva veinticuatro minutos hablando. Le agradecería que abreviara", le ruega don Torcuato.

El sindicalista del vertical habla para la historia: "No es descabellado que el mundo del trabajo plantee y reivindique la necesidad de que el Gobierno subvencione a los sindicatos, ya que si con cargo al presupuesto nacional el Gobierno subvenciona a los partidos políticos, ¿por qué no a ellos?... Desde aquí, señores ministros del Gobierno, planteo esta reivindicación para el mundo obrero y sus organizaciones sindicales".

Aunque la propuesta del procurador iba con segundas, no le faltaba razón. Para consolidar un sistema de relaciones laborales democrático, la patronal y los sindicatos necesitaban recursos. En octubre de 1984, UGT, CEOE y el Gobierno de Felipe González firman el primer gran pacto social –el Acuerdo Económico y Social–. El Gobierno se comprometía a remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre devolución del patrimonio sindical.

Parte del ingente patrimonio inmobiliario que la Organización Sindical Española –el sindicato vertical del franquismo– había atesorado gracias a las cuotas obligatorias de trabajadores y empresarios, se cedió en usufructo a patronal y sindicatos. En Madrid, a la CEOE, su sede en la calle Diego de León –antiguo sindicato nacional del metal–; a CCOO, parte de lo que fue la Casa Sindical inaugurada por Franco en 1955 –en el paseo del Prado–. UGT tiene su sede en el edificio de la avenida de América que estaba destinado a ser escuela sindical, y a USO, una planta en un edificio sito en la plaza de Santa Bárbara. Además, se estableció una asignación económica que se distribuía entre las centrales sindicales atendiendo al número de representantes que obtenían en las elecciones sindicales que se celebraban cada cuatro años. A los partidos políticos se les paga por votos y diputados, y a los sindicatos, por representantes en las empresas. La democracia tiene sus gastos, que no son más que los de una dictadura, con la ventaja de que puedes criticarla.

Cesiones en usufructo de edificios y cantidades con luz y taquígrafos atendiendo al número de electos de cada sindicato. Un sistema transparente. Pero, al igual que los gases tienden a ocupar todo el volumen disponible del recipiente que los contiene, UGT y CCOO, una vez consolidada su hegemonía, comenzaron a expandirse y a meterse en líos: que si una fundación para la cooperación internacional, otra para la gestión de la formación, ahora montamos un CES y, mientras, otra fundación para la salud laboral… Las direcciones nacionales, con Nicolás Redondo y Antonio Gutiérrez, se convirtieron poco a poco en gestores de todo el entramado por el que se habían ido expandiendo, hasta el punto de que buena parte de la actividad de los aparatos sindicales consistía en justificar el dinero que recibían para poder seguir recibiendo nuevas subvenciones. Con los gobiernos de Zapatero fue el no va más. Luego llegó la crisis, los recortes. Se apartó a empresas y sindicatos de la gestión de la formación. Se redujo el dinero que recibían por cooperación internacional –unos milloncejos–. Sin embargo, ya se sabe que Dios aprieta, pero no ahoga, y llegó Yolanda.

Quién le iba a decir al señor Fugardo, procurador en Cortes por el franquista sindicato de la madera, que la hija de un dirigente de CCOO, medio siglo después, recogería su sugerencia: "Que el Gobierno subvencione a los sindicatos". Sin intermediarios. Sin fundaciones. Sin programas de formación que son un lío para justificar los gastos. A pelo. Milloncejos para un diálogo social que solo se verifica en el despacho de la ministra Yolanda Díaz.

Normal que convoquen una huelga general. Es como si los ciento cincuenta procuradores en Cortes por el tercio sindical, al conocer que se les acababa la bicoca, hubieran convocado contra el Gobierno de Adolfo Suárez. Habría sido un despropósito. Pero esta no es un despropósito, esta es una huelga contra la democracia. Contra la alternancia política. Defienden sus intereses de casta y los llaman "conquistas sociales".

El señor Feijóo les ha pedido muy educadamente que dejen de hacer el gamba y la desconvoquen. Sin éxito. Pepe Álvarez de UGT y el señor Sordo de CCOO se han hecho los ofendiditos. Pensándolo bien, mejor que sigan y se desfoguen. Así se quedan tranquilos unos años mientras se reponen del éxito y como ya no tendrán que dialogar tanto, pues se acaban las subvenciones para el palique. Seguro que lo entienden.