Polvorinos, sobre la UCO: "Al PSOE le molestan más las investigaciones de corrupción que la misma corrupción"

Juan Pablo Polvorinos, director de informativos de esRadio, dedicó el editorial de esNoticia del jueves, 5 de noviembre de 2026, a la operación de la UCO en el caso Koldo. Resumió así lo ocurrido esa mañana: "Esta mañana tenemos seis detenidos, registros en cuatro ciudades y una nueva pieza secreta". Entre los detenidos están un exchófer de Pedro Sánchez y la pareja de José Luis Ábalos. Polvorinos también respondió al portavoz socialista, Patxi López, que cuestionó el sentido de los registros (escúchalo en esRadio).

"Tiene más vías de agua que una cesta de mimbre"

Polvorinos empezó por la Moncloa. Según contó, allí decían que al presidente del gobierno le preocupaban mucho las encuestas que después de la tragedia de Urda dicen que estaría por debajo de los 100 escaños. "Probablemente ahí tengamos una explicación a la dimisión de Óscar Puente, no por dignidad, no por responsabilidad, sino por pura lógica demoscópica", señaló.

"Pensaban en la Moncloa que con la dimisión de este ministro iban a poder tapar otra vía de agua. Pero el buque sanchista tiene demasiadas", añadió. A su juicio, "cuando no es un accidente ferroviario, es un apagón", y cuando no, aparece la corrupción, "el compañero de viaje más eminente del sanchismo".

"Para entenderlo, hay que empezar por el origen"

El director de informativos recordó que la causa está en manos del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. Su titular es el juez Ismael Moreno, que instruye desde hace 3 años el caso Koldo, nacido de las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. Esa parte ya se juzgó en el Tribunal Supremo, porque Ábalos seguía siendo aforado. Según recordó Polvorinos, "el Supremo lo condenó, por tanto, a 24 años de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias". Koldo García "fue condenado a 19 años y medio de cárcel", y Víctor de Aldama, a cuatro años y medio, "aunque este no ha entrado en prisión por su colaboración con la justicia".

En la Audiencia Nacional, según explicó, el juez Moreno investiga un supuesto amaño de obra pública con una quincena de personas bajo su mirada, entre ellas el mismo Ábalos, el exdirigente socialista Santos Cerdán, también Koldo y la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Otra línea, secreta, examina los pagos en metálico del Partido Socialista entre 2017 y 2024 con los que se devolvían gastos anticipados. En ella, según Polvorinos, se sospecha que pudo existir financiación irregular del PSOE.

La novedad llegó el miércoles por la noche, cuando el juez abrió una pieza separada, la octava de la causa, tras recibir un informe de la UCO. Según Polvorinos, los agentes habían analizado los dispositivos electrónicos incautados a Ábalos, a Koldo y a Cerdán y detectaron que habían aflorado más personas implicadas en los amaños de obra desplegados desde el Ministerio de Transportes.

A primera hora del jueves, la UCO, coordinada con la Fiscalía Anticorrupción, hizo registros en domicilios y empresas en Madrid, en Valencia, en Córdoba y también en Sevilla. En Madrid, por ejemplo, los agentes han acudido a la sede de Adif para pedir documentación y se han llevado varios expedientes de contratación. También han estado en las instalaciones de Adif Alta Velocidad. Polvorinos precisó que "Inicialmente esto no tiene nada que ver con el accidente de Urda o el accidente de Adamuz". "Si luego todo esto ha tenido influencia en los accidentes ferroviarios, eso es algo que sabremos, pero ya me imagino que dentro de unos años", añadió.

En Valencia, los agentes volvieron a la casa de Ábalos. Según recordó, en junio de 2025 estuvieron casi 10 horas en ese mismo domicilio y se llevaron 38 evidencias digitales, cinco libretas.

"Su nombre igual no les suena"

El primero de los detenidos a los que Polvorinos dedicó un apartado es Cristian Corvillo. "Fue chófer de Pedro Sánchez durante las primarias socialistas de 2017", explicó. Lo detuvieron en Córdoba, y Polvorinos admitió que "no se ha detallado por qué lo han arrestado en esta operación, lo que sí que sabemos es que tiene un historial en la causa".

Según relató, Aldama tenía anotados 100.000 euros a nombre de "un tal Cristian" en un documento de marzo de 2020, cuando se adjudicaron los contratos de mascarillas de Puertos del Estado y Adif. Corvillo, siempre según Polvorinos, envió a Aldama certificados de equipos de protección desde la cuenta de su sociedad, "y Aldama lo reenvió 56 minutos después a Koldo García". La UCO lo sitúa a las órdenes de Aldama en varios negocios, entre ellos la compra del chalé de La Alcaidesa, "que, según Aldama, serviría de mordida para José Luis Ábalos".

Polvorinos recordó también la versión de Corvillo. En septiembre, como testigo en el caso hidrocarburos, reconoció varios encuentros con Ábalos, siempre como dirigente del Partido Socialista y no como ministro, y aseguró que ninguno de sus negocios con Víctor de Aldama llegó a materializarse.

Al final del editorial volvió sobre el coche de aquellas primarias. En él, según enumeró, "viajaban cinco hombres: Ábalos, condenado a 24 años y actualmente en prisión", Koldo García, también en prisión, "Santos Cerdán, que ha estado en la cárcel y está imputado por varios delitos; y hoy han detenido al conductor, Cristian Corvillo".

"Este nombre sí le sonará a usted"

La segunda detenida es Andrea de la Torre, pareja de Ábalos. Según Polvorinos, "su detención se debe a un presunto delito de blanqueo de capitales". La razón, explicó, es que "la trama de Ábalos le compró un piso. Le compró un piso con dinero de dudosa procedencia".

Polvorinos destacó el trabajo de "un juez que de momento continúa en silencio trabajando y haciendo su labor, como lo están haciendo todos y cada uno de los jueces que investigan las tramas relacionadas con el Partido Socialista".

"Pero a Patxi López no se le alcanza"

Después llegaron las reacciones políticas y, según Polvorinos, "la manía persecutoria que sufre el PSOE con los jueces". Recordó que Patxi López vino a decir que Óscar Puente no tenía que dimitir por responsabilidad y luego, cuando dimitió Óscar Puente, dijo que por responsabilidad había dimitido y que estaba muy bien hecho.

El programa recuperó las palabras del portavoz parlamentario socialista: "Creer en las meigas no creo, pero haberlas, haylas, ¿eh?". López lamentó "qué casualidad que siempre que el Partido Socialista saca cabeza o hace un gesto como la dimisión de Óscar Puente" aparezca alguien que quiere hundir al partido. "¿Qué sentido tiene volver a registrar la casa de Ábalos un año y medio después de que ya se hicieron todos los registros?", se preguntó, y añadió: "no llego a comprenderlo, no llego a alcanzarlo".

"Es así como el Partido Socialista pide explicaciones a los jueces. ¿Qué sentido tiene hacerlo? Pues el que le quieran dar los jueces. Ya está, si es que es así de sencillo", respondió Polvorinos. "No sabe el portavoz parlamentario del PSOE que hay varias piezas abiertas", añadió.

"En todo caso se repite siempre exactamente el mismo patrón", concluyó. "Al PSOE le molestan más las investigaciones de corrupción que la misma corrupción". Y, entre risas: "Conste en acta el orden de preferencias".