Sánchez no irá al funeral por las víctimas de Urda por ser un acto católico

El funeral por las víctimas de Urda tendrá lugar el próximo 10 de noviembre, a las 19.00, en la catedral de Toledo. Como ocurriera con las víctimas de Adamuz, no será un funeral de Estado, sino una misa oficiada por el Arzobispo de la ciudad, Francisco Cerro Chaves, y que estará presidido por los Reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia. La ausencia más significativa será la de Pedro Sánchez, que vuelve a mantenerse al margen de una ceremonia religiosa, en línea con su habitual ausencia en este tipo de actos.

De momento, el único candidato de los principales partidos que ha confirmado su asistencia es Alberto Núñez Feijóo, que ya acudió también al funeral de Adamuz para acompañar a las víctimas.

El presidente del Gobierno vuelve a recurrir al mismo patrón que ya empleó durante el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Entonces, envió a la que era vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, inmersa en plena precampaña de las elecciones andaluzas, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Ahora repite la jugada.

En su lugar, ha optado por enviar a Carlos Cuerpo, su hombre de confianza, vicepresidente primero y ministro de Economía, recientemente designado también al frente de Transportes tras la salida de Óscar Puente. Le acompañará la ministra de Educación, Milagros Tolón, cuya vinculación con Toledo viene marcada por su etapa como alcaldesa de la ciudad entre 2015 y 2023.

De este modo, el Gobierno volverá a estar representado en un funeral por sus ministros, pero no por su presidente. Sánchez vuelve a borrarse de un acto de homenaje a las víctimas y evita dar la cara en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, después de dos graves accidentes ferroviarios en apenas nueve meses.

Mientras tanto, Moncloa tampoco quiere oír hablar, por ahora, de la celebración de un funeral de Estado. Desde el Ejecutivo se limitan a sostener que la decisión sobre cuándo celebrarlo corresponde a las víctimas y que hay que respetar su voluntad.

Un argumento que el Gobierno presenta como una muestra de respeto, pero que llega a 24 días de las elecciones y en un contexto en el que un funeral de Estado podría volver a situar en el centro del debate la gestión de Transportes y las responsabilidades políticas por los accidentes ferroviarios. Algo que evidentemente a Sánchez no le interesa.

En precampaña, fuentes socialistas defienden que Sánchez actuará "con respeto", pero sostienen que hacer campaña es "legítimo y bueno" para la ciudadanía. Una explicación con la que el partido trata de normalizar la vuelta a la actividad electoral mientras el recuerdo de las víctimas y las preguntas sobre la gestión ferroviaria siguen muy presentes.

Después de ocho años en La Moncloa, desde el entorno socialista sostienen que lo que ha quedado claro esta semana es la necesidad de contar con servicios públicos fuertes. Una afirmación que resulta especialmente llamativa cuando es precisamente la gestión de uno de esos servicios públicos, el ferroviario, la que está bajo el foco y sometida a un profundo escrutinio.

En paralelo, fuentes del Gobierno restan importancia a la contradicción de haber defendido inicialmente que Óscar Puente no debía dimitir y, tras su salida del Ministerio, presentarlo ahora como un activo electoral y como una de las figuras de mayor ejemplaridad política. En Moncloa aseguran que ambas posiciones son perfectamente compatibles. Otra pirueta argumental del Ejecutivo para intentar convertir en virtud lo que hasta hace poco defendía como una decisión innecesaria.