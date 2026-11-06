Tacticismo en Moncloa: el Gobierno lleva sus decretos de vivienda al Congreso justo el día entre la huelga y la campaña

Hace apenas un mes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue incapaz de aclarar el contenido de los decretos de vivienda que el Congreso terminaría tumbando. "Tengo un cacao…", llegó a admitir ante los periodistas. Apenas unos días después, y ya con la convocatoria electoral, el Gobierno decidió recuperar prácticamente los mismos decretos y volver a llevarlos al Congreso, esta vez a través de la Diputación Permanente, aprovechando un escenario parlamentario distinto y una aritmética de mayorías que juega a su favor.

La puesta en marcha de estas medidas llegó después de meses de críticas por la gestión de la vivienda y de las acusaciones de inacción al Ejecutivo tras ocho años en La Moncloa. Sin embargo, su recorrido parlamentario vuelve a estar marcado por los tiempos políticos. Pese a que el Gobierno aprobó de nuevo los decretos en Consejo de Ministros hace un mes, no ha sido hasta este jueves cuando ha decidido fijar su votación para el próximo 12 de noviembre. Cuatro semanas de espera para una iniciativa que Moncloa presenta como una de sus grandes apuestas sociales.

Y la fecha difícilmente pasa inadvertida porque el Gobierno ha situado la votación justo un día después de la huelga general y apenas 24 horas antes del arranque oficial de la campaña electoral para los comicios del 29N. Moncloa busca colocar la vivienda en el centro del debate público, reivindicarse como garante de los servicios públicos y de uno de los principales problemas de los ciudadanos y, de paso, desplazar el foco de la crisis ferroviaria de Urda.

De los dos decretos de vivienda que se someterán a votación, el Ejecutivo cuenta con respaldo para uno de ellos después del sí del PNV. La jornada parlamentaria incluirá también la comparecencia, a petición propia, de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, que explicará "la planificación de la red de energía eléctrica Horizonte 2030", un proyecto que contempla una inversión superior a los 17.000 millones de euros.

Así, entre la huelga general y el primer día de campaña, Moncloa ha encontrado la ventana para llevar al Congreso sus decretos de vivienda, generando de paso motivos para que sus propias filas los aplaudan.