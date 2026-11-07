Las minas que deja Sánchez para torpedear un gobierno de Feijóo y Abascal

El próximo 29-N, si PP y Vox suman mayoría absoluta, se producirá un cambio de gobierno que no resultará fácil. Entre otros motivos, porque no ha habido ningún tipo de interlocución de los dos grandes partidos durante la legislatura. Alberto Núñez Feijóo desconoce los acuerdos suscritos por Pedro Sánchez en materia de defensa, sobre Ceuta, Marruecos, el Sáhara, Ucrania, Irán o Gaza.

Tampoco han hablado para renovar los órganos institucionales, salvo el CGPJ, y por mediación europea. La Fiscalía, el Tribunal Constitucional, Adif, Renfe, la CNMV, la CNMC, RTVE, el Tribunal de Cuentas, el CIS, la SEPI, la AIReF y un largo etcétera, hasta llegar casi al medio centenar de entes, instituciones y organismos que han sido colonizados por el Gobierno de PSOE y Sumar, antes Podemos.

La tradición dictaba que el Ejecutivo designaba al presidente o director de estos organismos y los segundos escalafones se pactaban con la oposición. Una forma de garantizar cierta neutralidad y de dar estabilidad a las instituciones, cuya renovación no dependía en exclusiva de un cambio de gobierno. Algo que rompió Pedro Sánchez, llegando a tomar RTVE en pleno recuento de los muertos por la Dana.

Aunque instituciones como la Fiscalía o el CIS podrán ser renovados rápidamente, no ocurrirá lo mismo con otros como el Banco de España o la CNMC, cuya renovación está fijada en un plazo de tiempo determinado que se extenderá buena parte de la legislatura. Pero, de todos ellos, el de mayor preocupación es el Tribunal Constitucional, cuyo presidente, Cándido Conde-Pumpido, tiene el mandato caducado desde hace un año, junto al de otros tres magistrados.

El Senado es el órgano encargado de proponer a los cuatro candidatos, para lo que se requiere mayoría de tres quintos. El acuerdo del PSOE con la izquierda para ir en una única candidatura ha forzado a PP y Vox a pactar para intentar retener la mayoría absoluta. Lograr los tres quintos es una hazaña muy difícil. Si no se consigue, Pumpido seguiría en el TC dictando sentencias que tumben las del Tribunal Supremo como la amnistía o la de los ERE.

Cabe la posibilidad, en cualquier caso, de que, al renovarse por terceras partes, la mayoría de izquierdas actual pueda cambiar a mitad de legislatura a través del Congreso. En cualquier caso, garantizar la independencia judicial debería ser la máxima a la que aspire el próximo Gobierno, para evitar que choques políticos deriven en la toma del TC o el riesgo que hubo de que asaltaran también el CGPJ.

Los accidentes de Urda y Adamuz han dejado al descubierto, también, la politización de compañías estratégicas, con el riesgo demostrado de muerte si se produce una mala gestión y, sobre todo, después de tres años sin presentar siquiera unos Presupuestos. Renovar la cúpula de Adif, además de Aena, será una tarea titánica que, según empleados de las compañías, llevará años, dada la filosofía de trabajo instalada en la última década.

La izquierda se echa a la calle

Todo ello en medio de fuertes tensiones sociales, donde la izquierda se encargará de azuzar la calle contra el nuevo Gobierno si Feijóo logra alcanzar la Moncloa. De hecho, Madrid ya está siendo el escenario donde sindicatos y otros colectivos ensayan lo que será una legislatura complicada para la derecha.

Primero tomaron la Puerta del Sol. Lo hicieron el pasado mes de septiembre y bajo la excusa de la crisis de la vivienda, una crisis que viene atravesando el país desde hace años, pero que se ha agudizado precisamente los últimos, coincidiendo con gobiernos del PSOE en coalición con la ultraizquierda. Una acampada que permaneció 38 días en el kilómetro cero de la capital bajo el amparo del exdelegado del Gobierno, Francisco Martín.

"En las calles de Madrid no va a haber paz", vaticinó Manuela Bergerot. Una advertencia que le costó una denuncia por parte del PP ante la Policía Nacional. Días después comenzó la huelga indefinida en la educación no universitaria madrileña, con piquetes que han cortado carreteras o realizado un escrache a la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

"A lo mejor la señora Ayuso prefiere la vía francesa y que la gente entre en la Casa de Correos y le prenda fuego", diría también días después otra diputada de Más Madrid, Jimena González. El PP anunció entonces una ampliación de la denuncia. Esta misma semana, algunos de los huelguistas se colaron en un edificio perteneciente a la Consejería de Educación o irrumpieron en mitad de un programa de Telemadrid.

A ellos se le han unido también esta semana las seis universidades públicas que, a pesar del histórico acuerdo de financiación firmado con los rectores este mismo año, quisieron protestar por la "asfixia económica" que, según denuncian, sufren por parte del Ejecutivo madrileño. También los sindicatos médicos han promovido paros estos días.

Y todo ello desembocará en la huelga general convocada para la víspera de las elecciones, el próximo 11 de noviembre. "Me parece que la huelga es corrupción mafiosa a manos de los sindicatos que ustedes untan con dinero público. 569 millones de euros han ido a tocateja a la mafia sindical de Comisiones Obreras, UGT y el resto de partidos políticos afiliados a ustedes, sindicatos políticos, que son los que quieren ahora retorcer una huelga mafiosa yendo contra el sentido común y contra los intereses de todos los españoles", espetó Isabel Díaz Ayuso a PSOE y Más Madrid este jueves en la Asamblea.

"Si ya les conocemos todos los madrileños. Son una banda de gente que no quiere trabajar y que vive del sufrimiento de la gente que paga sus impuestos y todos los días ven cómo despliegan ustedes su derecho. Ocho años… los caraduras de los sindicatos, ocho años", añadió.

En paralelo, el alcalde José Luis Martínez Almeida calificó la huelga general de "algarada sindical de Comisiones Obreras y de UGT, de carácter político dirigida a influir directamente en el resultado electoral". Un otoño de lo más caliente en Madrid que promete prologarse en el tiempo y también por todo el país si PP y Vox logran conformar Gobierno.