¿Puedes ser voluntario el próximo 29N para ser miembro de la mesa electoral?

Con la cuenta atrás en marcha para el 29 de noviembre, son muchos los ciudadanos que se preguntan si existe alguna lista o procedimiento para ofrecerse voluntario como miembro de mesa electoral. Según la Junta Electoral Central y la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), no se puede elegir ni solicitar ser miembro de mesa.

A pesar de que la función conlleva una asignación económica y permisos laborales retribuidos, el sistema electoral español prohíbe la adscripción voluntaria a fin de garantizar la máxima imparcialidad y neutralidad del proceso.

¿Por qué está prohibido presentarse de forma voluntaria?

Se diseñó el sistema de mesas electorales bajo el principio de azar público e imparcialidad, de forma que permitir la inscripción de voluntarios abriría la puerta a que partidos políticos o grupos de interés intentaran movilizar a sus afines para controlar el recuento o condicionar las mesas.

Pero ¿cómo se elige a los miembros de la mesa electoral el 29-N? Todos los cargos de titular y de suplente se eligen por sorteo aleatorio informático en los plenos municipales entre el censo de electores.

La designación no es una oferta de trabajo ni una sugerencia, es un deber ciudadano obligatorio contemplado por ley. No acudir sin causa justificada legalmente constituye un delito penal.

¿Quieres participar en el 29-N sin ser por sorteo?

Si tu objetivo es formar parte de la jornada electoral el 29-N y no te ha tocado en el sorteo de tu ayuntamiento, existen alternativas legales para participar de forma voluntaria.

Por un lado, puedes solicitar a una candidatura o partido político que te acredite como apoderado o interventor. Representarás a esa formación, velarás por la limpieza del proceso en el colegio y presenciarás el recuento.

Asimismo, los ayuntamientos y delegaciones del Gobierno contratan personal para coordinar los colegios, transmitir datos de participación y gestionar incidencias —suele gestionarse mediante bolsas de empleo público o bolsas de trabajadores municipales—.