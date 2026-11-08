Abascal comenzará la campaña electoral en Madrid y Vox estrena lema de campaña: "Es sentido común"

A menos de una semana del inicio oficial de la campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre, Vox ha anunciado dónde la iniciará y cuál será el lema de estos comicios en los que la formación de Santiago Abascal podría sacar un resultado histórico según la mayoría de los sondeos publicados y llegar al Gobierno de la mano del PP.

El lema escogido por Vox es "Es sentido común" y, aunque el candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, lleva de gira por España desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria electoral, el comienzo oficial de la misma será en un acto en la plaza de Colón de Madrid el próximo viernes 13 de noviembre a las 20:00 horas. Una campaña que Abascal concluirá en Valencia el 27 de noviembre.

🔴 GRAN ACTO DE INICIO DE CAMPAÑA con @Santi_ABASCAL en MADRID. 🗓 Viernes 13 de noviembre.

⏰ A las 20:00.

📍 Plaza de Colón. 🇪🇸 TE ESPERAMOS 🇪🇸#SentidoComún pic.twitter.com/Bpawz6HSDb — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 7, 2026

Según destacan en EFE de fuentes del partido, "en torno a este eslogan, Vox insistirá en los mensajes ya conocidos durante la precampaña, basados en la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y servicios públicos, remigración de quienes entren irregularmente en España y desregulación para simplificar o eliminar leyes, normas y trabas burocráticas". Son "cuestiones que para los de Abascal son de sentido común y que entienden que pueden compartir y aglutinar a un amplio espectro social más allá de ideologías".

Uno de los puntos de interés de los últimos días de la precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre será la entrevista que David Broncano hará a Santiago Abascal en el programa de TVE La Revuelta este lunes 9. Un programa que, desde que se anunció, ha causado cierta polémica, primero por el cambio de público por la grabación del mismo y, segundo, por la contraprogramación de Pedro Sánchez, que se estrena en el nuevo canal La Séptima en una entrevista con Javier Ruiz.