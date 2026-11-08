Álvarez de Toledo, contra Sánchez por el funeral de Urda: "Para ir no hace falta ser católico, basta con ser decente"

Cayetana Álvarez de Toledo ha arremetido contra los sindicatos por la huelga convocada para el próximo 11 de noviembre y ha acusado a estas organizaciones de utilizar la tragedia ferroviaria de Toledo para atacar a la oposición y respaldar al Gobierno de Pedro Sánchez.

La diputada popular y número dos de la candidatura del PP al Congreso por Madrid ha realizado estas declaraciones este domingo durante un coloquio abierto en Pamplona, en el que ha participado junto al presidente de la comisión gestora del PP de Navarra y número dos de la candidatura UPN-PP por la comunidad foral, Sergio Sayas.

"Los sindicatos llevan ocho años comiendo gambas y ahora montan una huelga contra la oposición", ha comenzado diciendo Álvarez de Toledo, que ha acusado a estas organizaciones de respaldar al Ejecutivo después de que, según ha denunciado, se hayan filtrado unos audios para responsabilizar de la tragedia ferroviaria a un trabajador.

Sobre la huelga general del 11-N. ——

Hoy en Navarra.

Con @sergiosayas y @PPNavarra pic.twitter.com/3IfID6eTY8 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 8, 2026

"No solamente, sino a favor de un Gobierno que ha cometido la canallada de filtrar unos audios para endosarle la tragedia ferroviaria a un humilde trabajador. Para eso han quedado los sindicatos", ha afirmado.

La dirigente del PP ha cuestionado también los argumentos utilizados para justificar el paro y ha respondido a las declaraciones de Sánchez, quien habría defendido que la huelga no iba dirigida contra la oposición, sino que era "a favor de Maricarmen".

Álvarez de Toledo ha criticado que se recurra a la muerte de una anciana para justificar la convocatoria. "Una huelga a favor de Maricarmen, utilizando otra vez ya no el desahucio de una anciana, sino la muerte de una anciana, para justificar una huelga contra la oposición", ha señalado.

"Es que es difícil caer más bajo, señores y señoras. ¡Qué gente nos ha gobernado! ¡Qué barbaridad!", ha concluido sobre este asunto.

El funeral de Urda

La diputada popular también ha dirigido sus críticas contra Pedro Sánchez por su decisión de no asistir al funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, en Toledo.

Para asistir al funeral por las víctimas de Urda no hace falta ser católico. Basta con ser decente. ——

Hoy, en Pamplona.

Con @sergiosayas y @PPNavarra pic.twitter.com/gr74hZXEsE — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 8, 2026

"Sánchez ha dicho que no va a ir al funeral por las víctimas de Toledo. Y yo digo, para ir a ese funeral no hace falta ser católico, basta con ser decente. Y el presidente del Gobierno no es un hombre decente", ha afirmado.

Álvarez de Toledo ha vinculado esta ausencia con lo que considera una degradación de la moral pública durante los años de Gobierno socialista. "Y yo creo que estos años van a ser recordados como los años de la indecencia. Los años en los que se pulverizó la moral pública. Cloacas, joyas, putas, saunas, enchufes, mordidas, narcos, mafias", ha enumerado la número dos del partido en Madrid.

En su intervención, también ha cuestionado los pactos del PSOE con formaciones que, según sus palabras, justifican los asesinatos de miembros de la sociedad española y de antiguos dirigentes socialistas.

"¿Es decente pactar con un partido que justifica el asesinato de nuestros compatriotas? O de tus propios compañeros de partido, Fernando Múgica, Ernest Lluch, Fernando Buesa y tantos otros", ha planteado.

Pide el voto para la reconstrucción nacional

Durante el coloquio en Pamplona, Álvarez de Toledo ha pedido el voto para el PP en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con el objetivo de impulsar una "reconstrucción nacional" y "devolver a España la decencia".

La diputada ha definido al actual Ejecutivo como una "cleptocracia" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de haber convertido el ejercicio del poder en un proyecto de beneficio personal. También ha relacionado la gestión del Ministerio de Transportes con el accidente ferroviario y ha asegurado que "los trenes descarrilan en España porque la cleptocracia cuesta vidas".

En este sentido, ha defendido que el PP llegará "hasta el final" para esclarecer lo sucedido y ha prometido proteger a los ciudadanos para que puedan viajar en tren sin miedo y conseguir que los responsables paguen por sus actuaciones.

Por su parte, Sergio Sayas ha reclamado que los navarros castiguen electoralmente al PSOE y ha pedido que la respuesta de la comunidad sea "cero escaños" para los socialistas. El dirigente popular ha criticado la gestión de María Chivite y ha señalado los casos de los túneles de Belate y los acuerdos que permitieron su llegada a la Presidencia de Navarra.

Sayas ha defendido la coalición entre UPN y PP como una alternativa al Gobierno de Sánchez y también ha llamado a respaldar a Alberto Núñez Feijóo para que llegue a la Moncloa.