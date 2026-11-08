Colau amenaza con "freír a impuestos" a los "amigos pijos" de la "marquesa Cayetana"

Una vez más las medidas propuestas por el Frente Amplio, que lidera la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para las elecciones generales del 29 de noviembre se traducen en mayores impuestos. En un mitin en la Ciudad Condal este sábado ha amenazado a un público muy concreto al que, si llega al Gobierno tras el 29N, va a "freír a impuestos": a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo y a sus "amigos pijos".

La polémica se inició cuando la pasada semana la número 2 de las listas por Madrid del PP para las elecciones del próximo 29 de noviembre, Álvarez de Toledo, dijo que una de las primeras medidas que habría que tomar si gobierna su partido tras las generales será la eliminación de los pinganillos en el Congreso de los Diputados.

Marquesa Cayetana, a usted y a sus amigos pijos les vamos a freir a impuestos. pic.twitter.com/CEJIMyjdF6 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 7, 2026

En el mitin del Frente Amplio en Barcelona, Ada Colau dijo: "Quiero que me entienda mi interlocutora, la marquesa Cayetana". Unas palabras que hicieron reír a la concurrencia. "Marquesa Cayetana, que dice que su primera medida va a ser, lo más importante que tiene que hacer en este país, con el sufrimiento que hay para llegar a final de mes con la subida de la cesta de la compra, con los precios imposibles de la vivienda, con las pensiones desde luego demasiado bajas para nuestras personas jubiladas… Con todos los problemas que tenemos que abordar, con el problema de actualizar el ferrocarril de este país para que tenga liderazgo público y todo el personal necesario y se invierta en mantenimiento… con todo lo que tenemos que hacer la marquesa Cayetana ha dicho que sin duda su primera medida sería quitar los pinganillos del Congreso de los Diputados".

"Yo creo que ha conectado inmediatamente con el sentido común de este país", dijo Colau de manera irónica, lo que volvió a hacer reír al público. "Yo tengo un mensaje para la marquesa Cayetana: Señora Cayetana, a usted y a sus amigos pijos los vamos a freír a impuestos", dijo la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno.

La réplica de Álvarez de Toledo

En un mensaje en su cuenta oficial en la red social X, la diputada del PP contestó a la exalcaldesa de Barcelona y también a la diputada y candidata de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, que también la había atacado por sus declaraciones sobre la eliminación de los pinganillos en el Congreso de los Diputados. Nogueras aseguró que "si vuelve a depender de nosotros, comerás pinganillo 4 años más".

En el mensaje a Ada Colau y Miriam Nogueras que Cayetana Álvarez de Toledo compartió junto a capturas de pantalla de sus declaraciones, dijo: "Comer pinganillos y freír a impuestos. Gracias, Miriam Nogueras y Ada Colau. Un resumen perfecto del indigesto menú sanchista".