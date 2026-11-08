Ceuta y España cien días después de la invasión

Dos meses y medio después de la invasión de España a través de Ceuta, la situación está muy lejos de haberse normalizado. El Gobierno insiste —lo hizo desde el primer momento— en que se trata de una crisis migratoria de carácter puntual que las autoridades marroquíes han ayudado a normalizar, pero, como siempre que se trata del sanchismo, la realidad es radicalmente distinta de lo que pretende transmitir la propaganda oficial.

A las pocas horas de la avalancha humana, propiciada por la policía y los servicios secretos del Sultán, según hemos ido sabiendo, Sánchez aseguró que solo quedaban en las calles de Ceuta 2.500 ilegales, dicho lo cual, se largó un mes de vacaciones al palacio de La Mareta. Los ceutíes no salían de su asombro ante la dimensión de la mentira que les había intentado colar el presidente, cuando en las calles de su ciudad se hacinaban miles y miles de marroquíes incontrolados. Aún hoy, dos meses y medio después, quedan 15.000 invasores malviviendo en las playas y los arrabales de Ceuta, con el impacto que una situación de esas características tiene para la seguridad ciudadana y la salud pública de los habitantes de la ciudad.

La defensa de la frontera española, que es también europea, sigue en una situación extremadamente precaria. El recrecimiento de los espigones para evitar una nueva invasión por el mar sigue sin llevarse a cabo a pesar del tiempo transcurrido. Otro tanto cabe decir de los elementos disuasorios de la zona terrestre, también a la espera de inversiones, todo lo cual ofrece una imagen tercermundista de la frontera española a ojos de nuestros socios europeos.

Pero a Sánchez no le importa lo que piensen de él y de España en Bruselas, sino en Rabat. La manera en que su Gobierno ha gestionado la invasión dice mucho de cuáles son los intereses del sanchismo en sus relaciones con el sátrapa norteafricano, que ha tenido en la invasión de una ciudad española uno de los episodios más graves desde que Sánchez se instaló en el poder. Tras la entrega del Sáhara, ahora le ha llegado el turno a Ceuta, a través de una escalada de hechos consumados con la pasividad cómplice de Sánchez, cuya deuda con Marruecos están pagando todos los españoles y, muy especialmente, los ceutíes.

En los últimos días de julio entraron en España por la fuerza 100.000 invasores ocupando físicamente una ciudad de 80.000 habitantes, una situación de extrema gravedad que el Gobierno decidió tolerar para no enfadar al autócrata norteafricano. Cien días después, Marruecos sigue controlando a 15.000 delincuentes por las calles de la ciudad española sin que Sánchez decida ponerle solución a esta vergüenza internacional. A la vista de esta situación, cabe preguntarse qué sabe Mohamed VI de Sánchez para que haya rendido la dignidad de España de una manera tan soez.