Nos invade un país musulmán y Sánchez se niega a ir a un funeral católico

Marruecos invadió España por Ceuta, hace tres meses, con la complacencia de Sánchez, que la había vendido como el Sahara al Sultán. Su problema es que Ceuta no se ha dejado, España entera la respalda y las mujeres caballas se han convertido en el símbolo del rechazo a una cultura en la que las personas de sexo femenino están obligadas a taparse como símbolo del pecado, para no excitar al género masculino, que serían una especie de bonobos violadores. Y las feministas a sueldo del Gobierno social-comunista, en Can Armengol, burlándose del Cara al Sol, mientras apoyan a los violadores de Hamás y como si en Irán no lapidasen a las adúlteras. Si los prebostes sociatas son diputeros, hay que ver cómo está el otro género.

Marruecos sigue controlando la invasión

Por los datos que ahora se tienen, el enemigo metió en dos días a 100.000 invasores en una ciudad de 80.000 habitantes, rebaño siempre arreado por los esbirros del sultán, y cuyo remanente, unos 15.000 delincuentes, sigue siendo controlado en sus tendajos por la policía de Rabat. No sólo está grabada, y en poder de la juez Tardón, la presencia de oficiales marroquíes plenamente identificados dirigiendo la invasión, sino que también cunden los testimonios de que los campamentos de delincuentes están igualmente controlados por policías marroquíes, ya que, como allí el delito es ley, y el Gobierno de Sánchez ha retirado policías, guardias civiles y militares, ellos deben encargarse de que la invasión continúe, sin demasiado escándalo.

El verdadero escándalo es que el Gobierno del traidor Sánchez, al que en Valencia llaman "¡Asesino!" con mucho más motivo que el 11-M al PP, ha tomado la decisión de respaldar la invasión musulmana negándose a participar en el funeral de las víctimas de Urda, de las que es responsable, porque, dice la Moncloa, "es un funeral católico". Él no va, pero manda a un par de ministras, candidatas del PSOE por la zona, la Tolón-Tolón y la Rodríguez, para las que el funeral será una tortura, una bofetada divinal.

Satánchez teme que le llamen "asesino" o le hagan un exorcismo

Es difícil saber a qué tiene más miedo Satánchez, el Drácula del Progreso: a que le llamen "¡asesino!" o a que un especialista en exorcismos saque la cruz y se ponga a echar espumarajos por la boca, apestando a la Séptica. Pero este ser cableado y reducido a tendones, este chuleta envejecido, esta síntesis de todo lo abyecto que ha producido la izquierda en España desde hace dos siglos, se ha olvidado del guion que esgrimía cuando el funeral masónico, que él llamó laico, presumiendo de que su Gobierno no se identificaba con ninguna religión.

Porque con el Islam, vaya si se identifica, con los musulmanes no deja de multiplicar gestos de acercamiento. Lo de Sánchez con Marruecos, país musulmán, cuyo jefe del Estado es a la vez líder religioso, con el título de Comendador de los Creyentes, recuerda aquel día en las Cortes, cuando le dio el más sentido pésame al partido de la ETA por un terrorista que se había ahorcado en la cárcel. Así blindaba su alianza, que ha llevado a Bildu a apoyar a Óscar Muerte. Claro que, si no condenan, todo lo contrario, cientos de asesinatos, miles de heridos y doscientos mil vascos expulsados de su tierra, ¿qué pueden importarles 115 muertos más, muchos españoles?

Ayer, Satánchez recurrió al Papa para pedir el voto para el PRESOE. Se ve que como León XIV llegó vivo no le dio tanto asco como acudir al funeral por los muertos de Urda. Los escribas no le han informado de que en el funeral de Urda, al que no asistió, porque, según dijo, no era oficial, se leyó un mensaje del Papa a las familias que habían sufrido la pérdida de sus seres queridos, por la rapacidad e incompetencia del Gobierno Sánchez. Si tanto caso le hace al jefe de los católicos en la Tierra, ¿cómo no acude a un funeral cuyo guion ha escrito la Iglesia Católica desde hace 2.000 años?

A Pili Juerga, o Pilarín Halal, hay que negarle el jamón

Pero es que además este tío felicita el Ramadán. Y en su Gobierno, la ministra de Educación, Cultura y Gramática Parda, a la que tras su estadía con Ábalos y sus putas en el Parador de Teruel, cabe llamar Pili Juerga, ha prohibido el cerdo en los menús escolares de Ceuta y Melilla, obedeciendo a la exigencia islamista en un estado aconfesional y no laico, como dicen. Podría haber hecho, como sugirieron las autoridades ceutíes y melillenses, un menú mixto, halal para los moros, y con jamón para cristianos y demás, pero había que demostrar sumisión ante el islamismo, en línea con toda la izquierda mundial, y la tía prohibió el cerdo, como si Ceuta fuera Rabat.

La prohibición baturra del cerdo para halagar a Marruecos fue el aperitivo del festín del Sultán invadiendo Ceuta. Por eso espero que en estas Navidades, a las que los anticristianos como Satánchez llaman "solsticio de invierno", en cualquier restaurante al que acuda Pili Halal, que acudirá, le nieguen el jamón, las magras con tomate y todos los ricos productos del de la Vista Baja, que debería ser el PSOE, pero es el cerdo. Menuda diferencia.