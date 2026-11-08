Feijóo exige a Adif devolver los bonus y avisa a Sánchez: "Todo se sabrá, todo se limpiará"

"Oa, oa, oa Feijóo a la Moncloa", ha gritado el polideportivo de Carranque de Málaga en cuanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (que ha soltado en su intervención "la rabia contenida" desde el accidente de Urda) ha cedido la palabra al líder nacional del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo.

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha estado precedido de Juanma Moreno y del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. "Me llevo vuestro apoyo y también vuestro ejemplo", ha dicho Feijóo en sus primeras palabras. El candidato popular, que el sábado estuvo en otro acto de precampaña en Valladolid, ha dicho que "de Castilla a Andalucía en todas partes escucho lo mismo: 'España necesita un cambio'".

"Tenedlo muy claro, no os voy a fallar, el PP tampoco va a fallar, España necesita cambio", ha insistido Núñez Feijóo que ha dicho que lo que ha sucedido en estos años de sanchismo es "una negligencia continuada" y en especial en el transporte ferroviario. Sobre la tragedia de Urda ha dicho que "son 115 familias rotas y entre ellas una mujer de esta tierra, de nuestro partido" la política Fátima Báñez. Ha recordado a la exministra de Rajoy diciendo que "Fátima era trabajo, era diálogo, era servicio, era Andalucía".

En este sentido ha señalado que "Andalucía no la va olvidar, España no la va olvidar ni nosotros tampoco. Porque no es justo. Ni a Fátima ni al resto de las víctimas". Feijóo también ha dicho que no olvidarán a "los que estuvieron allí" ayudando a los heridos porque "somos un gran país". "Ellos lo dieron todo y este país necesita un Gobierno a la altura de la gente", ha señalado el presidente nacional del PP.

"Todo se sabrá"

Alberto Núñez Feijóo ha dicho que comenzará la campaña electoral en Barcelona este viernes 13 de noviembre y ha dicho que durante estos días el PP ya sabe "lo que quieren" los socialistas: "que esta campaña sirva para olvidar lo que ha pasado en estos 8 años y en las últimas semanas. Van a buscar cambiar el tema, desviar el foco y que todo quede atrás. No me voy a olvidar de las víctimas, del miedo que tiene la gente cuando se sube a un tren".

"Tampoco me voy a olvidar de la dejadez, las mentiras, los chantajes, las mordidas, ni de las cloacas ni del machismo que se toleró en los despachos. No me voy a olvidar de la corrupción, la inmoralidad, ni de Ábalos, Koldo, Santos Cerdán, Leire Díez ni de Zapatero ni de Óscar Puente, pero tampoco del que les puso ahí, Pedro Sánchez", ha añadido el presidente del PP. En este sentido, ha prometido que si gobierna tras el 29N "todo se sabrá, todo se limpiará, vamos a repararlo todo y vamos a ponerlo a funcionar. Que no vuelva a pasar nunca más".

Sobre la precampaña del PSOE Feijóo ha añadido que "lo han intentado todo y lo seguirán haciendo. Empezaron por la vivienda. Convocaron las elecciones supuestamente por la vivienda. 8 años y de repente descubren que bajo su gobierno se han producido más de 290.000 desahucios. Más de 90 desahucios cada día. La hipocresía les estalló en las manos con Montse Mínguez y ahora ya no quieren hablar de vivienda. Nosotros sí, vamos a hacer 1 millón de viviendas".

"Después de la vivienda siguieron con las pensiones, la matraca de siempre, vamos, para entendernos. Si veis desde los años 90 los mítines del PSOE siempre son lo mismo: Cuando llegue el PP nos rebajarán las pensiones. Desmontamos su mentira con la verdad y ya no les interesan las pensiones y a nosotros sí. Vamos a revalorizar las pensiones cada año respecto a los precios y asegurar las pensiones futuras de los jóvenes", ha prometido Feijóo.

Ha añadido el líder del PP que para los socialistas "se acabó la vivienda y las pensiones y llegó la frivolidad, los besos, los bailes y los chistes macabros mientras tanto España sufre. Yo no estoy para eso, estoy para gobernar y que las cosas funcionen". "Ahora que si las elecciones de Brasil y las de EEUU, ¿pero no pueden dejar de tomar a la gente como idiotas? Menos mirar fuera y más ocuparse de los problemas de España, menos mirar a Trump y más mirar a los trenes. Ya está bien de trucos y de tonterías", ha dicho el candidato de los populares a la Presidencia del Gobierno el 29N.

"Yo no tengo que cambiar la estrategia de nuestra campaña. No lo voy a hacer porque no tengo que andar buscando en las encuestas con qué engañar a la gente. No necesito encuestas para saber qué es inmoral o qué es la dignidad. No esperéis de mí que levante más la voz, he venido a levantar el país", ha dicho en referencia a la dimisión de Óscar Puente vendida por los socialistas como un acto de "dignidad".

En este sentido, ha dicho que "España ya ha esperado demasiado, ha llegado la hora de que tenga un Gobierno a la altura de lo que necesita y lo que merece. Ahora bien, no está decidido el cambio. Todos contra nosotros. Todos. El cambio no está hecho, hay que conseguirlo. Es fundamental que nos movilicemos todos. El ejemplo andaluz lo vamos a ampliar a toda España, el cambio es posible y necesario. Andalucía tiene que ser el motor del cambio para toda España".

Auditar el transporte ferroviario

Entre las promesas que ha hecho el presidente del PP una ha sido la de "auditar lo que ha sucedido y saber hasta dónde ha llegado el saqueo de estos años. España necesita limpiar las instituciones". En este sentido, ha dicho que "vamos a revisar el transporte ferroviario tramo a tramo para que no haya miedo y que vuelva la seguridad".

"A lo que no lo dedicaré es a pagar gratificaciones a los directivos de Adif que han provocado este desastre ferroviario. Exijo al Gobierno que devuelvan las gratificaciones que han cobrado, es vomitivo que se les premie sólo unos días después del accidente. Que lo paguen y lo devuelvan. ¿Pero vamos a premiar a esta gente? ¿De verdad que cuando se le cesa al presidente de Adif lo que hace unas horas antes es firmar las gratificaciones para sus directivos? ¿Vamos a premiarles porque ha fallado todo, porque han convertido el AVE en una vergüenza internacional? ¿Les vamos a pagar por los 115 muertos? ¡Si tienen un ápice de dignidad que lo devuelvan! Todo euro hay que dedicarlo a la seguridad de los españoles y a indemnizar a las víctimas. ¡Ya está bien!", ha dicho Alberto Núñez Feijóo.

Ellos quieren que olvidéis.

Nosotros queremos que no vuelva a pasar.

Nunca más. pic.twitter.com/bb3triplkw — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 8, 2026

En un momento de su intervención Juanma Moreno aseguró que hay 32.000 personas que usan diariamente el corredor de la alta velocidad en Andalucía. En este sentido, Feijóo ha añadido que "hay 32.000 personas todos los días que están pendientes del AVE andaluz. Necesitan una auditoría completa del corredor. Han aparecido nuevas deficiencias y la respuesta del Gobierno no puede ser ninguna". Cree que "antes de recuperar la normalidad hay que saber cómo está la línea. No vamos a poner una fecha por delante de la seguridad".

Alberto Núñez Feijóo ha prometido también más medios contra el auge del narcotráfico en Andalucía. "Yo sí estuve en Barbate y en Huelva, me reuní con las viudas de los guardias civiles, vamos a reformar las unidades", ha destacado el líder del PP, que ha dicho que tendrán "protección para detener las narcolanchas" y que respaldarán "a quienes nos protegen". También ha dicho que uno de los "compromisos" que asume es que "mi Gobierno jamás indultará a un político condenado por corrupción".