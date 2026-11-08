Lo que tiene Pedraz sobre la mesa tras la declaración de Sáenz de Tejada contra la juez Biedma

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tiene ya en el procedimiento la versión completa del exmagistrado Luis Sáenz de Tejada. Además de su declaración como imputado, ha recibido un escrito en el que el exjuez, como adelantó Libertad Digital, atribuye a la juez Beatriz Biedma una conspiración y dice haber escrito al rey Felipe VI. El exmagistrado presentó esta semana un escrito al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 en el que asegura que ha enviado cartas a distintas autoridades denunciando una supuesta conspiración judicial contra él que se produciría desde el año 2013 y que tendría lugar en los Juzgados de Badajoz.

Qué investiga Pedraz

Sáenz de Tejada está imputado por sus presuntos contactos con el clan de los Rocho para "eliminar" a la juez Biedma, al mismo tiempo que colaboraba con la fontanera socialista Leire Díez. El juez lo investiga por organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral, delitos que habría cometido como socio de Leire Díez en las cloacas del PSOE.

En su propio escrito, la defensa del exjuez se refiere a la magistrada como "la denunciante Sra. Biedma". Tampoco consta en las piezas publicadas qué decisión ha tomado Pedraz tras escuchar al investigado; anteriormente rechazó la testificación como indicio suficiente para abrir una investigación, pero la denunciante insiste en que esta investigación es necesaria.

La versión del exjuez ante el juez y los medios

Según informó Libertad Digital, Pedraz escuchó la declaración como imputado del exmagistrado. A la salida, Sáenz de Tejada no negó haber usado la palabra. Aseguró que en ningún momento se refirió a "eliminar" a Biedma como persona: "Está sacado totalmente fuera de contexto; yo dije eliminar en el proceso judicial [...]".

También negó reuniones presenciales con Cintia Rocho: "Es una ensoñación de alguien". Negó "rotundamente" que recibiera instrucciones de Leire Díez y repitió que actuó por libre. Sí reconoció reuniones con Leire Díez, "políticos y periodistas". Entre los nombres citó al secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, y aludió a reuniones con dirigentes sectoriales de Podemos en Extremadura.

El exjuez negó además la presunta persecución en coche el día de la declaración de Biedma, desde el aeropuerto de Badajoz hasta casa de la magistrada. Según dijo, "hay tres testigos, estoy geolocalizado" y estaba a 450 kilómetros.

El escrito y las cartas al Rey

En el escrito presentado ante Pedraz, la defensa enumera a quién ha acudido el exjuez: "Mi defendido ha puesto en conocimiento de diversas autoridades determinadas conductas (desde el SM El Rey, Fiscales Generales, Presidente del Tribunal Supremo [...]". Entre estas autoridades destaca el rey Felipe VI.

La tesis del documento es que la causa responde a una venganza. "Todo lo actuado por la denunciante Sra. Biedma no son más que represalias por estas actuaciones de mi defendido amparadas por sus derechos constitucionales [...]", sostiene el escrito, que añade que "todo se trata de acallar" al exmagistrado.

El informe de la UCO que afecta a la magistrada

En paralelo, Pedraz ha recibido otro documento que toca a Biedma. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le ha remitido un informe en el que asegura que los investigadores advirtieron a la juez de que los anexos de la causa de David Sánchez contenían los correos de Begoña Gómez y Pedro Sánchez. Así lo publicó Libertad Digital al dar cuenta de ese informe de la UCO.

Según el escrito de los agentes: "Al contactar con la magistrada esta confirmó que había sido ella quien acordó dar traslado a las partes de dicho documento [...]". La filtración de esos correos provocó la apertura de dos informaciones reservadas. A raíz de ellas, la juez Biedma pidió que la UCO solo le trasladase a ella la información del caso y no a sus superiores, porque entendía que estaba recibiendo presiones de la cúpula de la Benemérita.

El antecedente de la causa de David Sánchez

La causa del hermano del presidente del Gobierno aparece también en la investigación sobre Sáenz de Tejada. Fue una de las causas en las que el exjuez intentó personarse por considerar que había una instrucción prevaricadora contra un "ciudadano", y esta sería una de las acciones que habría acordado con Leire Díez.

Según las investigaciones de la UCO, Sáenz de Tejada pensaba recusar a la juez Biedma por su "enemistad manifiesta" una vez personado. La juez rechazó su personación, y la recusación que el exjuez interpuso después no surtió efecto porque la Audiencia Provincial la denegó.