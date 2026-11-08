Los otros funerales católicos a los que Sánchez sí acudió

El presidente del Gobierno ha decidido no acudir a la misa por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda que se celebrará en la catedral de Toledo, con el argumento de que se trata de una ceremonia católica. Así que este martes Sánchez dará plantón a las familias de los fallecidos y a los Reyes, que sí estarán en la ceremonia. A cambio, manda a Carlos Cuerpo y a Milagros Tolón. Y desde Moncloa justifican esa ausencia alegando que Sánchez no suele acudir a actos religiosos. Falso.

Desde que llegó a la Moncloa en junio de 2018, Sánchez ha asistido al menos a tres funerales celebrados en iglesias o basílicas católicas. No parece, por tanto, que el carácter religioso de una ceremonia sea un impedimento insalvable para que el jefe del Ejecutivo acuda a dar el pésame.

Apenas cuatro meses después de su llegada al poder, el presidente sí estuvo el 8 de octubre de 2018 en el funeral de Montserrat Caballé, celebrado en el Tanatorio de Les Corts de Barcelona. Allí recibió a la reina Sofía y saludó a las autoridades presentes.

Pedro Sánchez, al lado de la reina Sofía, durante el funeral religioso en el Tanatorio de Les Corts en Barcelona en memoria de Montserrat Caballé.

En enero de 2022 viajó a Roma para asistir al funeral de Estado de David Sassoli, entonces presidente del Parlamento Europeo. La ceremonia tuvo lugar en la basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. Sánchez compartió funeral con los principales representantes de las instituciones europeas.

Pedro Sánchez asiste al funeral de Estado por David Sassoli.

El tercer ejemplo es mucho más reciente. El 6 de octubre de 2025, Sánchez acudió a la iglesia de Santa María Magdalena de Olivenza (Badajoz) para despedir a Guillermo Fernández Vara, expresidente socialista de Extremadura. La misa estuvo presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz y contó con la presencia de varios ministros.

Tres funerales católicos a los que sí encontró un hueco en su agenda y la religión católica no fue un impedimento para acompañar a los familiares de las víctimas en representación del Estado con el objetivo de reconocer públicamente su dolor y transmitirles que no están solos. El verdadero problema es que su presencia supone dar la cara, escuchar a las familias y reconocer la dimensión de una tragedia que afecta de pleno a la gestión del Ministerio de Transportes.

El respaldo a Puente y la ausencia de Sánchez

Pedro Sánchez llega al funeral de Guillermo Fernández Vara

Encontrarse frente a los familiares de las víctimas del accidente de tren en Urda sería especialmente problemático para el presidente después de su respaldo incondicional al exministro de Transportes, Óscar Puente. En lugar de exigirle que asumiera las consecuencias políticas de lo ocurrido, lo protegió y defendió su gestión, incluso cuando decidió filtrar unos audios para culpar a un trabajador del accidente.

Y ni siquiera después de la salida de Puente del Ministerio, Sánchez le ha dedicado una sola palabra de reproche. Al contrario. Le elogia por haber «dado la cara» e incluso ha llegado a afirmar que políticos como él «dignifican» España.

Moncloa puede repetir que Sánchez no acude habitualmente a funerales religiosos. Pero hay tres precedentes que desmontan esa explicación. Y, a estas alturas, cuesta creer que el presidente tema más una misa católica que el recibimiento que pueda encontrar en Toledo.

Porque quizá el problema de Sánchez no sea el rito de la ceremonia sino el recuerdo de Paiporta. Su problema es que si va al funeral, tendría que mirar a la cara a las familias, escuchar sus reproches y responder por lo que ha ocurrido. Para eso, desde luego, no hay escapatoria litúrgica.