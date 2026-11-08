Mónica García: "Se habla mucho de 'Perro', pero somos las perras del mundo las que hacemos las cosas"

La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, ha recurrido a la expresión "las perras del mundo" para reivindicar el papel de las mujeres durante un acto electoral de Frente Amplio celebrado este domingo en Getafe. "Se habla mucho de 'Perro', pero sabemos que somos las perras del mundo las que conseguimos que se hagan las cosas", ha proclamado ante los asistentes, en una intervención en la que también ha lanzado mensajes contra el PP y Vox.

A voz en grito y jaleada por el público que se encontraba en el Centro Cívico Juan de la Cierva, García ha insistido en que son "las perras las que vamos a ganar estas elecciones" y ha agradecido su papel a "las señoras". "Somos las perras del mundo las que vamos a frenar a los fascistas. Somos las perras del mundo las que protegeremos los derechos, las que protegemos nuestra camada y las camadas del futuro", ha afirmado.

La ministra ha aprovechado su intervención para cargar contra Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a quienes ha colocado en el "banquillo de la indignidad". García ha acusado a los dirigentes de la derecha de querer intervenir en derechos como el aborto, la eutanasia y los del colectivo LGTBI.

En referencia al líder del PP, ha asegurado que pretende "manosear" el derecho al aborto y la ley de eutanasia, así como los derechos de las personas LGTBI. "No, Alberto, no, lo único que vas a poder manosear es la espalda del narco, porque ni nuestras vidas ni nuestros cuerpos se manosean", ha espetado.

También ha reivindicado las políticas feministas y ha defendido que la lucha por los derechos de las mujeres no es algo que se transmita de forma natural, sino que requiere trabajo y compromiso. "Ni el feminismo ni la lucha por los derechos no se infunde por la placenta sino que construye, se mima, se cuida", ha trasladado a Feijóo.

Durante el mitin, García también ha gritado "que viva el destape" mientras se quitaba un jersey para mostrar una camiseta con el mensaje en inglés "Tax the rich" (impuestos para los ricos).

Delgado pide "motosierra para los de arriba"

El acto ha contado también con la participación del cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, que ha defendido una redistribución de la riqueza y ha llamado a proteger los servicios públicos frente a los privilegios de las rentas más altas.

"Estas elecciones o motosierra para los de abajo o motosierra para los de arriba. Y yo digo motosierra para los de arriba", ha proclamado. El candidato ha sostenido que los comicios decidirán entre un Gobierno que esté al servicio de la mayoría o uno que proteja los privilegios de una minoría.

Delgado ha defendido un proyecto político dirigido al 99% de la población y ha reclamado repartir la riqueza, las oportunidades, el tiempo, el dinero y la propiedad. Asimismo, ha criticado el modelo económico que atribuye a Vox y ha señalado a Paraguay como ejemplo de las políticas que, a su juicio, la formación de Abascal querría importar a España.

Por su parte, la diputada Tesh Sidi ha reivindicado los avances que atribuye a Más Madrid en materias como las pensiones, la vivienda, la sanidad universal y la ley ELA. También ha rechazado que el voto útil sea el del PSOE y ha defendido que el tercer escaño de cada provincia debe recaer en Frente Amplio.