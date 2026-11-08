Socialistas, rojos y zurdos

En España hemos importado de Argentina algunos vocablos políticos. Así, "escrache", vía extrema izquierda, para maquillar el acoso callejero. También, esta vez vía Javier Milei, "zurdo", que ha pasado de ser un término anatómico a un campo de batalla ideológico. Milei lo usa de forma despectiva —a menudo acompañada de epítetos más duros— para referirse a la izquierda en general, de socialistas a wokistas, pasando por keynesianos o cualquiera que no comparta su visión (ultra)liberal. En sus intervenciones, el mandatario argentino lo vincula al fracaso económico, al autoritarismo y a lo que considera el legado del "socialismo del siglo XXI", algo con arraigo en su país dado su historial de Ches, Perones y Kirchnerianos.

Pedro Sánchez ha respondido tratando de resignificar el insulto al declarar: "Sí, soy zurdo y a mucha honra". Una maniobra calcada de cuando el PSOE rentabilizó el lema "Perro Sanxe" fabricando chapas para mítines, para luego desplegar lonas en Ferraz proclamando que "los zurdos y las zurdas te dan la bienvenida a España".

Esta adopción orgullosa revela algo inquietante, como es que el PSOE actual se siente más cómodo en el lenguaje de la izquierda woke —lo que denomina falazmente "progresismo"— que en el de la socialdemocracia clásica de base obrera creada por Eduard Bernstein a principios del siglo XX. Frente a Marx y los socialistas de extrema izquierda, Bernstein adaptó el ideario a la realidad sin abandonar el marco democrático. Negó las tesis dogmáticas de la pauperización creciente del proletariado, la polarización absoluta de clases y el presunto colapso inminente del capitalismo. Propuso un camino evolutivo, reformista y ético a través de las instituciones representativas y la acción sindical. Su máxima —"el objetivo final no es nada, el movimiento lo es todo"— anteponía las mejoras tangibles a la pureza doctrinal. Por ello fue tildado de hereje por los doctrinarios aupados a la escatología revolucionaria leninista. Su legado cimentó la socialdemocracia europea posterior, capaz de pactar con el ordoliberalismo y erigir Estados del bienestar mediante reformas graduales, no a través de dictaduras del proletariado, para horror de dogmáticos como Louis Althusser en la filosofía o de bandas como las Brigadas Rojas y ETA en el terrorismo.

En España, la influencia de Bernstein fue abortada por fanáticos como Francisco Largo Caballero. Instalado en el radicalismo contra la República liberal, transitó de socialista a rojo. Tras la derrota electoral de 1933, adoptó una retórica insurreccional al no concebir la alternancia de gobierno sin derramamiento de sangre. El Lenin español defendió la dictadura del proletariado, la violencia obrera y la guerra civil como vías revolucionarias. Contra el espíritu bernsteiniano, dinamitó la confianza en la democracia parlamentaria, de modo que de la reforma gradual se pasó, en una parte decisiva del socialismo patrio, a la praxis de la ruptura violenta.

El PSOE contemporáneo de Sánchez ha completado un nuevo desplazamiento: de rojos a zurdos. Aunque retiene medidas redistributivas tradicionales, su agenda pivota sobre la identidad, la (des)memoria y las alianzas estratégicas con la izquierda radical. La Ley de Memoria Democrática consagra una narración sesgada de la Guerra Civil y el franquismo, priorizando la condena unilateral y el homenaje partidista. Paralelamente, las políticas de género e identidad sexual han fracturado al propio partido, enfrentando al feminismo clásico con las tesis queer.

Aquí es donde "zurdo" converge con woke. El PSOE no solo ha desatendido las prioridades de la clase trabajadora tradicional —orillada hacia Vox y estigmatizada como "fachapobre" por los tertulianos de salón—, sino que las ha subordinado a agendas identitarias que fragmentan la solidaridad de clase y degradan la política a una subasta de victimizaciones.

A esta mutación ideológica se añade un severo problema de integridad, vinculado a la trama Koldo-Ábalos-Cerdán y a los señalamientos que cercan el entorno directo de la Presidencia. Sánchez recurre a la coartada del lawfare —otro comodín discursivo importado de la izquierda hispanoamericana, equiparable a las diatribas antioccidentales de Putin— para eludir responsabilidades. Sin embargo, el patrón es nítido a través de un círculo de poder enriquecido al amparo institucional. Como símbolo, las joyas de Zapatero. Si bien la corrupción no es monopolio de la izquierda, su enquistamiento en el núcleo sanchista acentúa su descomposición moral, máxime tras años pregonando que el socialismo consiste en "dar mucho y tener poco" o exhibiendo credenciales feministas de cartón piedra. Cuando un mandatario se reivindica zurdo mientras sus colaboradores más estrechos afrontan gravísimos procesos judiciales por saquear contratos públicos, la contradicción moral deviene en hipocresía flagrante.

La trayectoria que une a Bernstein con Largo Caballero y a este con Sánchez no describe una fatalidad histórica, sino una concatenación de decisiones tácticas que han transformado al PSOE en una formación tóxica. En otras democracias europeas, semejante deterioro habría supuesto su reemplazo por alternativas socialdemócratas homologables, como aconteció en Francia o Italia. Bernstein pugnó por rescatar el socialismo del dogma; Largo Caballero lo precipitó al frentismo sectario; y Sánchez lo ha desvirtuado en un pseudoprogresismo narcisista, lastrado por la incompetencia y la sospecha penal.

La deriva hacia el zurdismo ha tocado techo en coalición tácita con regímenes iliberales. Resta dilucidar si el socialismo español conservará la capacidad de regresar a la raíz de clase, la solvencia económica y la probidad institucional, o si el "zurdo" del presente —más cultureta que obrero, más cosmético que distributivo— quedará como norma hegemónica, ondeando sin rubor y al unísono la bandera LGTBIQ+ y la de Hamás.