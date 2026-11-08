¿Se puede librar un famoso de una mesa electoral por ser conocido?

Los españoles miran de reojo las próximas citas con las urnas el próximo 29 de noviembre con la eterna duda de si recibirán la temida carta certificada. Pero la intriga va más allá. Aquellos que comparten municipio con algún rostro conocido inevitablemente se hacen la gran pregunta. Imagínate acudir a tu colegio electoral a votar y que, de repente, te toque entregarle el DNI a Lamine Yamal, Aitana o Bad Gyal, o que seas tú quien esté sentado en la mesa y veas aparecer a una gran estrella dispuesta a depositar su sobre.

Las celebridades no están exentas de presidir o formar parte de una mesa electoral. El sistema de sorteo del censo electoral no discrimina por popularidad, patrimonio ni número de seguidores; la ley afecta a todos los ciudadanos inscritos por igual.

Por lo tanto, es perfectamente posible que te toque ir a votar y que quien compruebe tu identidad sea un ídolo de la música, una estrella del deporte o un actor consagrado... o al revés: que a ti te toque formar parte de la mesa y tengas que atender a un rostro muy conocido de la televisión o la cultura.

Sin embargo, el nivel de notoriedad y los compromisos profesionales de las figuras públicas sí abren un debate sobre cuándo y cómo puede eximirse a una persona famosa de esta obligación.

¿Sirve la popularidad como excusa ante la Junta Electoral?

Por sí solo, el estatus de "famoso" no está contemplado como una excusa legal en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Un actor, cantante, presentador o deportista tiene las mismas obligaciones ciudadanas que cualquier otra persona.

Ahora bien, existen dos atenuantes indirectos relacionados con la fama a los que muchas celebridades recurren para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona. Por un lado, la alteración del orden público o revuelo mediático: si la presencia de una figura extremadamente conocida puede dificultar el ritmo normal de la jornada o masificar el colegio electoral por la presencia de fans y periodistas, la Junta Electoral puede eximir al famoso. Así como el perjuicio económico o profesional grave; esto es, que se produzca una coincidencia con un evento inaplazable (un partido oficial de competición internacional, un concierto multitudinario con entradas vendidas o el rodaje de una película), por lo que se considera una causa laboral acreditada si se demuestra que su cancelación causa un daño irreparable.

Los casos reales de celebridades convocadas

En España, el azar del censo no distingue entre ciudadanos anónimos y figuras de la televisión, la música o el deporte. A lo largo de las distintas jornadas electorales, numerosos rostros conocidos han recibido la citación para formar parte del dispositivo de las mesas.

Entre los que han cumplido con su deber cívico destaca el rockero Loquillo, quien acudió desde primera hora a las elecciones de noviembre de 2019 para ejercer como presidente de mesa durante toda la jornada y compartió una imagen en sus redes sentado en la mesa junto a las urnas.

El azar y yo. Hoy, presidente de mesa.

¡Buena jornada electoral a todos! pic.twitter.com/AXLges2YGa — Loquillo (@Loquillo) April 28, 2019

Una actitud similar a la del actor Paco León, que asumió su puesto tomándoselo con humor y compartiendo la experiencia en redes sociales. "El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída", escribió haciendo un homenaje a su personaje.

Me han llamado para formar parte de una mesa electoral 🤦🏻‍♂️ El Luisma adalid de la democracia española cada vez la realidad se parece más a un capítulo de Aída. #sevaaliar pic.twitter.com/1kIuuhXLhh — paco leon (@pacoleonbarrios) April 27, 2019

En la misma línea, el intérprete Juanjo Artero cumplió puntualmente con sus obligaciones como vocal titular en las municipales de 2007, mientras que Juan Diego Botto, convocado como suplente en 2019, se presentó a la constitución de la mesa a las 8:00 horas y pudo regresar a casa tras confirmarse la asistencia de todos los titulares.

Me tocaba de suplente en mi mesa electoral. Los titúlales fueron todos. Gracias a todos los hombres y mujeres que hoy harán posible, desde las mesas electorales, estas elecciones. Yo ya he votado, con alegría y con muchos nervios. — Juan Diego Botto (@JuanDiegoBotto) April 28, 2019

Por otro lado, entre quienes consiguieron librarse de la citación figuran casos tan sonados como el de Marc Márquez en 2015, a quien la Junta eximió ante el colapso y revuelo mediático que su presencia masiva generaría en el colegio electoral, o el del director Pedro Almodóvar, que evitó presidir la mesa en 2004 al presentar un parte médico por insomnio transitorio. Del mismo modo, aunque es habitual que deportistas como los futbolistas Iñaki Williams, Jorge Miramón y Aitor Fernández recurran a través de sus clubes por coincidir con partidos oficiales —con exenciones logradas por los dos primeros y un paso fugaz como suplente a primera hora para el tercero—, rostros televisivos como Ana Rosa Quintana y Ana Milán simplemente corrieron con la suerte de figurar como suplentes y quedaron en libertad tras la correcta constitución de los titulares.