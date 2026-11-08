Iván Redondo, el 'spin doctor' que nacionaliza lo nacional

¿Por qué nos cae mal Iván Redondo? No es sólo porque haya trabajado codo con codo con el presidente del Gobierno más maligno de la historia. Es también por la aversión que algunos tenemos por los gurús que mueven supuestos hilos en las sombras. A los rasputines siempre nos los tomamos con gaseosa. No nos los creemos. Y Redondo, uno de los más conocidos, del que hacía tiempo que no oíamos hablar, ha vuelto. El antiguo cerebro a la sombra de Pedro Sánchez, el inventor casi oficial del "relato", el hombre que durante años convirtió cualquier crisis en un ejercicio de narrativa épica, ha salido del subterráneo donde estuviera. Y ha decidido romper su silencio, nada menos, tras la tragedia de Urda. El 2 de noviembre publicó un tuit —y un artículo en La Vanguardia— en el que, "sin complejos", parecía decir en serio que la forma de afrontar el tremendo descalabro ferroviario sería la nacionalización del ferrocarril español. "La privatización no ha funcionado", sentenció torvamente.

Pero, ah, Renfe y Adif ya son 100% públicos. El Estado es el dueño absoluto de las vías, la señalización, las estaciones y el operador nacional. Lo que se liberalizó, siguiendo la normativa europea obligatoria para todos los Estados miembros, fue la entrada de la competencia en la Alta Velocidad con Ouigo —filial de la francesa SNCF, pública— e Iryo —controlada en un 51% por la italiana Trenitalia, también pública—. Proponer "nacionalizar" el ferrocarril español es como exigir que se nacionalice Correos, otra empresa pública destrozada por el Gobierno socialista. O, en la versión más "exprópiese" de Redondo, negociar la salida ordenada de los operadores franco-italianos. ¿Requisamos a Francia e Italia?

Redondo es el tipo que, cuando algo funciona, es su mérito como asesor; cuando fracasa, las circunstancias o la oposición. ¿Alguna vez confronta sus errores? Quizá en la intimidad. Ahora, con dos accidentes mortales en la línea Madrid-Sevilla en diez meses en Adamuz y Urda, el hechicero infalible ofrece la receta de siempre: más Estado, más control y más narración demiúrgica. Mientras tanto, la Fiscalía Europea investiga un presunto desvío de fondos comunitarios que deberían haberse destinado a la renovación de los sistemas de seguridad y señalización en esa misma línea. El contraste de relatos hiela la sangre.

Los Redondos triunfan cuando hay que sacar un conejo de la chistera. Aunque luego salga un ratón. Por eso, para la campaña del 29-N, el equipo de Sánchez ha apostado en grande: la santería brasileña, el candomblé. Van a contratar, dicen algunos medios, a André Janones, el diputado brasileño que organizó el llamado "Ejército de Lula" que movilizó a miles de activistas coordinados por WhatsApp para inundar las redes con el mismo mensaje a la vez. Lula le llamó "nuestro general" desde el escenario. Y se supone que ese general aterrizará en Madrid para intentar repetir la hazaña digital.

Le hará falta el apoyo de varios orishás. Lo digo porque los vientos no soplan a favor. El nuevo responsable de Transportes tras Óscar Puente, Carlos Cuerpo, debutó sonoramente confundiendo la línea de los accidentes: situó Adamuz y Urda en la de Madrid-Barcelona en lugar de la de Madrid-Sevilla. Un lapsus que resume el momento: el ministro confunde las líneas, el spin doctor inventa la nacionalización de lo nacionalizado y un agitador "alulado" de WhatsApp dice que viene a salvar la campaña. Si esto no es un fin de ciclo, que venga Iemanjá y lo vea.