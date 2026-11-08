¿Tienes que recuperar las horas que usas para ir a votar el 29-N si estás de turno en el trabajo?

Ante la cita electoral del próximo domingo 29 de noviembre, surgen multitud de dudas entre los empleados que deben cumplir con su turno de trabajo en la misma jornada de las votaciones.

El ejercicio del derecho al voto se considera por ley el cumplimiento de un deber de carácter público y personal. Por este motivo, el tiempo dedicado a acudir a las urnas durante la jornada laboral constituye un permiso retribuido no recuperable, por lo que no tienes que recuperar las horas ni la empresa puede descontártelas de la nómina.

¿Cuántas horas de permiso te corresponden según tu turno?

La cantidad de tiempo libre del que dispones para votar depende de la coincidencia entre tu horario de trabajo y las horas de apertura de los colegios electorales, habitualmente de 9:00 a 20:00 horas.

Si la coincidencia corresponde a 4 o más horas, se tiene derecho a un permiso retribuido de hasta 4 horas dentro de la jornada de trabajo. Si la coincidencia es de entre 2 y 4 horas, el permiso retribuido reconocido es de 2 horas. Mientras que cuando la coincidencia es de menos de 2 horas o ninguna, no se contempla la concesión de permiso retribuido, ya que se entiende que la persona trabajadora dispone de tiempo suficiente fuera de su horario laboral para acudir a la urna.

En los casos de contratos a tiempo parcial o jornadas reducidas, la duración del permiso se calcula de forma proporcional a la jornada que se realice habitualmente.

Pautas clave para gestionar el permiso en tu empresa

Para garantizar que el proceso se desarrolle con normalidad, compatibilizando la actividad productiva con el ejercicio de los derechos de la plantilla, resulta clave considerar que la empresa organiza el horario: aunque el derecho al permiso está plenamente garantizado, la dirección de la empresa conserva la facultad de determinar en qué tramo horario de la jornada pueden ausentarse las personas trabajadoras, velando así por la continuidad del servicio.

Al acudir a la mesa electoral, debe solicitarse el certificado o justificante oficial de votación. La empresa está legitimada para exigir la entrega de este documento con el fin de justificar la retribución de las horas no trabajadas.

Quienes resulten designados como presidentes, vocales o interventores y tengan turno de trabajo el 29-N disponen de permiso retribuido durante toda la jornada del domingo. Adicionalmente, cuentan con el derecho a una reducción de jornada de 5 horas el lunes 30 de noviembre, o el día inmediatamente posterior si el lunes fuera su día de descanso.