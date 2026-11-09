Alberto Núñez Feijóo promete un millón de pisos y expulsar a los okupas en "48 horas"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este lunes un adelanto de los principales ejes de su proyecto político a través de un vídeo difundido en redes sociales bajo el lema "Me comprometo con el cambio necesario". La iniciativa, avanzada un día antes de la presentación formal del programa electoral de la formación, sitúa la defensa de la propiedad privada y la respuesta a la crisis habitacional en el epicentro de sus prioridades ante el colapso del mercado y la desprotección jurídica que sufren los dueños de inmuebles en España.

En materia de vivienda, el líder de la oposición se ha comprometido a articular un plan destinado a dinamizar la oferta con la puesta a disposición de un millón de nuevas viviendas, facilitando el acceso a familias y jóvenes. Asimismo, Feijóo ha remarcado la urgencia de dotar de absoluta certidumbre legal a propietarios e inquilinos, estableciendo un compromiso explícito frente al problema de la usurpación ilegal de inmuebles: "48 horas, okupas fuera".

El bloque económico incluye una rebaja de impuestos con la que el dirigente popular busca corregir la escalada impositiva de los últimos años tras más de cien incrementos tributarios. Para Feijóo, la recuperación económica pasa por reducir cargas fiscales, dignificar la retribución media de los asalariados y favorecer que "trabajar tiene que compensar más que no hacerlo". De forma paralela, ha prometido revisar minuciosamente las cuentas del Estado para suprimir de raíz los gastos superfluos de la Administración Pública.

En lo relativo al sostenimiento del Estado de bienestar, el proyecto de los populares plantea revalorizar las pensiones conforme al IPC y diseñar un marco de sostenibilidad que blinde el cobro de estas prestaciones para las futuras generaciones. En el sistema sanitario, Feijóo propone reforzar la atención médica con más facultativos y mejores condiciones laborales. En el ámbito educativo, su propuesta aboga por recuperar el valor del mérito y el esfuerzo, fortalecer el principio de autoridad del profesorado y garantizar que las oportunidades escolares no dependan del origen territorial.

La batería de propuestas contempla también una ordenación rigurosa de los flujos migratorios —al sostener que "España tiene derecho a elegir quién entra, cómo y para qué"—, así como un examen exhaustivo de la seguridad de las infraestructuras ferroviarias ante las continuas incidencias en la red. Feijóo ha defendido una gestión eficiente como premisa básica para que España funcione y vuelva a ser un país serio y fiable en el concierto europeo e internacional.