Trump y Sánchez, dos matones y un destino

Pedro Sánchez, especialista en levantar muros, alimentar enfrentamientos y vivir de la polarización, ha encontrado en Donald Trump su antagonista perfecto. La misma operación de prestidigitación ideológica que practica en España con el tocomocho del franquismo resucitado, ahora exportada al escenario internacional.

Progresismo socialcomunista frente a ultraderecha liberal americana. Dos ideologías aparentemente irreconciliables, dos autócratas con idéntica pulsión de poder. Porque, cuando se les arranca la manicura ideológica, aparecen dos ejemplares de la misma fauna política: un matón de derechas y un déspota de izquierdas. Un bocazas y un farsante.

Trump es un matón de barrio, jactancioso, provocador, convencido de estar por encima del bien y del mal. Sánchez es un déspota taimado, sibilino, envuelto en el celofán del progresismo, el feminismo, el humanismo y la democracia. Uno exhibe su despotismo como un trofeo; el otro lo disfraza de virtud democrática.

Distintas maneras de atropellar los límites del poder. Trump desprecia abiertamente las instituciones que le estorban; Sánchez procura colonizarlas, instrumentalizarlas o desacreditarlas cuando dejan de servirle. Ambos consideran las reglas democráticas respetables mientras favorezcan sus ambiciones.

Los ejemplos son reveladores.

Trump indultó masivamente a los implicados en el asalto al Capitolio, incluidos los condenados por agredir a policías, después de haber alentado la mentira de unas elecciones robadas. Sánchez indultó a sus compañeros socialistas condenados por el TS por la corrupción de los ERE de Andalucía a través de la instrumentalización del TC del nada cándido Conde-Pumpido. E igualmente indultó a los dirigentes del procés condenados por el Supremo y acabó comprando la presidencia del Gobierno pactando una amnistía con los independentistas a cambio de sus siete votos. Dos maneras de convertir la excepcionalidad jurídica en instrumento político.

Trump arremete contra los jueces que le investigan, desacredita los resultados electorales adversos y trata a los organismos internacionales como estorbos. Sánchez ha convertido la descalificación de los jueces incómodos en un recurso político mientras coloca a personas de su confianza al frente de instituciones tan sensibles como el CIS, el Tribunal Constitucional o empresas estratégicas como Telefónica o Adif.

No son situaciones jurídicamente idénticas. Pero sí revelan una misma concepción patrimonial del poder: las instituciones no están para limitar al gobernante, sino para servirle.

Trump llegó a presumir de que podría disparar contra alguien en la Quinta Avenida de Nueva York sin perder un solo voto. Una obscenidad política que retrata su desprecio por la inteligencia de sus seguidores.

Sánchez no necesita exponerse con semejantes bravuconadas. Le basta con mentir, rectificar sus promesas cuando le conviene y presentar cada nueva contradicción como una conquista del progresismo. Su especialidad es la proyección: atribuir al adversario los vicios que practica. Y hacerlo con semejante desfachatez que la mentira acaba convertida en argumento moral.

Trump es un bocazas que convierte la grosería en espectáculo. Sánchez es un fabulador que transforma la impostura en virtud. Uno necesita seguidores que le celebren las barbaridades; el otro, creyentes que le absuelvan las contradicciones.

Los dos buscan impunidad política mediante la fidelidad incondicional de sus respectivos electorados.

Pero las urnas terminan pasando factura. Trump acaba de sufrir una derrota demoledora en las legislativas estadounidenses castigado por la guerra de Irán, la inflación y sus propias bravuconadas. Sánchez encara las elecciones españolas con ocho años de mentiras, deterioro de los servicios públicos y dos tragedias ferroviarias que han puesto al descubierto las consecuencias de la insuficiente inversión en el mantenimiento de vías, trenes y sistemas de seguridad.

Y, sin embargo, continúa vendiendo humo.

En Bilbao ha vuelto a prometer una reforma constitucional para blindar las pensiones y su revalorización conforme al IPC. Lo llama valentía. ¡Qué desvergüenza! Valentía sería explicar cómo sostener el sistema ante el envejecimiento demográfico y las exigencias de financiación. Prometer derechos sin explicar cómo pagarlos no es valentía: es demagogia electoral con cargo a las generaciones futuras.

Trump pretende comprar prosperidad americana mediante el expolio económico ajeno y la imposición de su fuerza. Sánchez pretende comprar fidelidades electorales repartiendo dinero público como si fuera una vulgar Evita Perón. Pensionistas, desempleados e inmigrantes convertidos en piezas de un mercado político de subvenciones, dependencias y clientelismo. Confundir protección social con compra de voluntades es una indecencia.

Y queda la cobardía.

Trump es un energúmeno, pero exhibe sus bravuconadas sin esconderse. Sánchez es un cobarde, prefiere desaparecer cuando la realidad amenaza con desmentir su propaganda. Riada de Valencia: "Si quieren ayuda, que la pidan". Invasión de Ceuta: "es una crisis migratoria". Y ahora no irá al funeral de Estado por las víctimas de Toledo porque el funeral es católico. El muy cobarde no va porque tiene pavor a que le griten a coro "me gusta la fruta". Y eso en época electoral es letal. Aunque la disculpa lo retrata como un ser miserable y narcisista. ¿Es que el ofendido es él porque el funeral es católico y no los muertos y sus familiares que son los destrozados de verdad?

Ahí están los dos: el matón que presume de su despotismo y el farsante que lo esconde bajo una sonrisa. Dos ególatras, dos maneras de envilecer la democracia y un mismo destino: convertir el poder en patrimonio personal y al ciudadano en súbdito.

No hay mal que cien años dure. Pero con una coletilla: a Dios rogando y con el mazo dando.