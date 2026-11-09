Así fue el acercamiento entre PP y Vox con el objetivo de echar a Sánchez: "España lo necesita y no podemos fallar"

A veinte días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, la sintonía entre las dos formaciones a la derecha del PSOE está mejor que nunca. Aún no ha comenzado oficialmente la campaña electoral, pero la mayoría de las encuestas vaticinan un resultado en el que lo más probable es que haya un acuerdo de Gobierno entre PP y Vox como ha sucedido en algunas CCAA. La relación entre ambos partidos no siempre ha sido buena y los dirigentes tanto del PP como de Vox no quieren repetir lo que sucedió en 2023 cuando Sánchez y su bloque consiguieron la mayoría para seguir gobernando.

Uno de los artífices del acercamiento entre PP y Vox es el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que ha visitado el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, donde ha sido cuestionado sobre diferentes temas relacionados con las elecciones o el Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre la relación entre ambas formaciones, Tellado ha dicho que antes del acuerdo para concurrir conjuntamente al Senado el 29N "hay un punto de inflexión que probablemente no es el acuerdo este para el Senado sino que se produce antes". "Tiene que ver en las negociaciones de los acuerdos de Gobierno con las cuatro CCAA que a lo largo de este año tuvieron elecciones autonómicas", ha apuntado.

El secretario general del PP ha explicado que "nosotros aprobamos un documento interno que era un marco para la negociación y entendimiento con Vox y creo que ese documento fue mucho más importante de lo que la gente se piensa porque a partir de ese documento hemos sido capaces de cerrar acuerdos para la gobernabilidad de Castilla y León, de Extremadura, de Aragón y de Andalucía".

"Por lo tanto, a la gente que puede tener alguna duda de si vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo para gobernar España si recibimos ese mandato de las urnas yo sólo les digo que tienen que mirar la altura de miras que ambos partidos hemos demostrado en las negociaciones y ahora en la gestión del día a día en esas CCAA", ha señalado el diputado del PP.

Miguel Tellado ha contado que "hay un momento que se producen esos procesos electorales, se bloquea la investidura de María Guardiola y es en ese momento cuando la dirección nacional del PP decide entrar en las conversaciones. Decidimos sentarnos con Vox y utilizar la conformación de esos gobiernos también como fase previa para un entendimiento posterior si es que hace falta".

Dos organizaciones distintas

El secretario general del PP ha insistido en que "Vox y PP somos partidos distintos, con culturas y tradiciones distintas y tenemos que admitirnos unos a otros tal y como somos. Vox no puede aspirar a dirigir al PP y el PP no puede considerar la posibilidad de corregir a Vox cuando creemos que se equivocan".

"Somos organizaciones distintas y hay una frase de Feijóo que resume esto que es 'ni cordón sanitario ni cordón umbilical con Vox'. Somos partidos distintos, nos respetamos, podemos necesitarnos después del 29N y España está por delante de todo. Desde luego el PP no va a fallar. Hoy España necesita que echemos a Sánchez y no podemos fallar y si hay un partido con el que podemos entendernos es Vox. No hay otro y por lo tanto nuestra obligación es entendernos y darle a España el cambio de Gobierno que una inmensa mayoría de españoles reclama", ha explicado Miguel Tellado.

La "derecha dura" y la "derecha blanda"

El secretario general del PP en la sección de las preguntas de los oyentes de Es la Mañana de Federico ha sido cuestionado por el motivo por el que España es "el único país en el que la derecha dura no se ha comido a la derecha blanda". Miguel Tellado ha bromeado: "Yo no sé esto de la derecha dura y la derecha blanda porque entonces yo sería el ala dura de la derecha blanda".

"Sinceramente creo que el PP es un partido de amplio espectro donde tiene cabida gente de una ideología diversa, pero que en cualquier caso está todo el mundo que está la derecha del PSOE. En ese espacio ocupamos un espacio ideológico muy amplio y convivimos con un Vox que está más a la derecha que nosotros y creo que ese es el reparto de espacios políticos que hay hoy en nuestro país", ha explicado Miguel Tellado.