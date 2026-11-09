Sánchez pide a sus votantes que no hagan como los americanos

En mensajes en redes y mítines, el presidente del Gobierno está presentando el descalabro de los republicanos en las elecciones de medio mandato como el augurio de una victoria suya el 29-N. Qué mal ejemplo ha elegido. El peor. No se sostiene por ninguna parte. Los votantes de EEUU castigaron al partido que está en la Presidencia, y por tanto en el Gobierno. Parte de los que hace dos años votaron por Donald Trump cambiaron de voto, y lo hicieron por razones entre las que destacan la carestía de la vida y el incumplimiento de promesas. Ante ese mal desempeño del líder y el partido al que habían votado, no tuvieron problema en optar por la alternativa. Lo que pide Pedro Sánchez a sus votantes es que hagan lo contrario de lo que hicieron los estadounidenses.

Sánchez pide a los votantes que no le castiguen a él ni al Gobierno por las subidas de precios que padecemos desde hace años, que no tengan en cuenta las redes de corrupción que tendieron sus hombres y mujeres de confianza, que no le reprochen su repetido y craso incumplimiento de compromisos. Como todo eso, mutatis mutandis, es lo que hicieron los votantes estadounidenses, lo que les está diciendo Sánchez a los españoles es que no hagan como ellos. Que no hagan como los americanos, que no voten por la oposición cuando el Gobierno la pifia.

Los que han tenido la gran idea se dirigen a su presa favorita, el votante desinformado, su víctima. Desinformado sistemáticamente, en primer lugar por ellos. Es lo que hizo el principal agente voluntario de la desinformación al atribuir la derrota republicana a cositas que a él le interesan para la campaña, como "el machismo", "el odio" y "el negacionismo climático", cuando los sondeos y análisis de lo sucedido en EEUU señalan causas bien distintas. Pero los auténticos motivos del pinchazo republicano no les van bien a nuestros socialistas para su propaganda. Carestía, incumplimiento, corrupción son causas por las que el Gobierno de Sánchez tendría que sufrir una debacle. Hay más, no son las únicas, aunque muchas ya estaban ahí en 2023. Lo cual nos lleva a esto otro: en la comparativa, el votante estadounidense es más pragmático que el español. Y menos temeroso.

Toda la campaña de Sánchez consiste en evitar el pragmatismo del votante, ese pragmatismo que le lleva a cambiar de opción cuando un Gobierno lo hace mal, y que surge de una confianza básica. Sabe que una democracia es ensayo y error, que hay más elecciones, que ningún partido mejora si continúa en el poder o no tiene contrapesos, y que no hay peor error que el permanente. El votante pragmático, como ese que en EEUU acaba de pasar de votar republicano a votar demócrata o a abstenerse, no le tiene miedo a la alternancia. La campaña socialista ataca justo ahí. Sánchez mete miedo a la alternancia para que se siga votando a los peores.