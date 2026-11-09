Los sindicatos anuncian que habrá violencia en la 'Huelga Electoral'

La convocatoria de una Huelga General a las puertas de la campaña de las elecciones es una decisión desesperada de los sindicatos llamados de clase, ante la posibilidad de que Sánchez no siga en el Gobierno. Hay privilegios de todo tipo y decenas de millones en subvenciones opacas que podrían volatilizarse si surge un Gobierno distinto el 29N, una razón lo suficientemente poderosa para que UGT y CCOO se echen a las calles a protestar contra la oposición.

La credibilidad de los sindicatos izquierdistas está en los niveles más bajos de su historia, lo que no va a ser impedimento para que protagonicen una huelga política al margen de los intereses reales de los trabajadores a los que dicen representar. La impronta totalitaria de los partidos de izquierdas, a estos efectos, es idéntica a la de sus brazos sindicales. Buena prueba de ello son las acciones coordinadas de los piquetes llamados informativos durante las jornadas de huelga, que, lejos de difundir información, actúan como brigadas violentas para impedir el derecho al trabajo de los que se niegan a ejercer de carne de cañón sindical.

Una de las dirigentes de CCOO, portavoz de los cachorros del sindicato, lo ha expresado abiertamente al afirmar que su derecho a hacer piquetes está por encima del de los trabajadores a acudir libremente a su puesto de trabajo. No se trata únicamente del exabrupto de una indocumentada sin experiencia laboral alguna, sino de un principio transversal que los sindicatos izquierdistas ponen en marcha en cada jornada de huelga para compensar, con la violencia, su falta de legitimidad.

Estamos ante una "huelga preventiva" contra el futuro Gobierno, como denuncian en el Partido Popular, que tachan también de "huelga electoral" el paro convocado por los sindicatos izquierdistas dos días antes de que comience la campaña del 29N. El bajo seguimiento que se prevé para esta huelga, convocada a las pocas horas de conocerse el adelanto de las elecciones y tras ocho años de silencio con Sánchez en el poder, va a hacer que las acciones de los piquetes sean especialmente violentas. El desplome del PSOE en todas las encuestas es otro acicate para que los casi trescientos mil delegados sindicales, financiados forzosamente por empresas y trabajadores, se empleen a fondo a lo largo de todo el próximo día 11.

Estamos ante una decisión desesperada para intentar insuflar vida al sanchismo echándose a las calles contra la oposición de manera violenta. Cuanto peores sean las expectativas electorales de la izquierda, más tratarán de significarse en las calles los esbirros sindicales del sanchismo. Se trata de proporcionar a Sánchez una coartada que le permita presentarse como el defensor de los trabajadores, a pesar de que esta huelga, de carácter político, no tiene ningún punto de conexión con el mundo laboral.