El PP acepta que la Academia de Televisión organice los debates

El Partido Popular ha aceptado que la Academia de Televisión organice los debates electorales ante la falta de acuerdo con el PSOE sobre la participación de las cadenas privadas. Los populares han trasladado ya a la presidenta de la institución, María Casado, su disposición a reunirse cuanto antes para negociar las condiciones de los encuentros, después de que los socialistas hayan mantenido su exigencia de que RTVE participe en su organización.

Según fuentes del PP, el secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha llamado este lunes a la portavoz de campaña del PSOE, Rebeca Torró, para insistir en la necesidad de facilitar la celebración de dos debates electorales. El primero sería un cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez el próximo 16 de noviembre, mientras que el segundo reuniría a los cuatro o cinco líderes de los principales partidos nacionales el 26 de noviembre, en el tramo final de la campaña.

Durante la conversación, Tellado ha defendido que los encuentros sean organizados por los grupos de comunicación a los que pertenecen Antena 3, La Sexta, Telecinco y Cuatro. Desde Génova recuerdan que Atresmedia y Mediaset solicitaron formalmente la celebración de estos debates hace casi un mes y que el propio Sánchez ya aceptó hace tres años un cara a cara como el que ahora propone Mediaset, además de haber dado su visto bueno a un debate electoral en Atresmedia.

El PSOE insiste en RTVE

Sin embargo, según las fuentes populares, Torró se ha mostrado "inflexible" durante la conversación y ha mantenido su rechazo a que los grupos de comunicación privados organicen los encuentros. Además, tampoco se ha mostrado partidaria de que Podemos participe en el segundo debate, pese a que el PP considera que esta formación puede ser tan heredera de Sumar como Frente Amplio.

El desacuerdo entre ambos partidos viene de semanas atrás. El PSOE había aceptado inicialmente el cara a cara entre Sánchez y Feijóo previsto para el 16 de noviembre en Mediaset, pero posteriormente condicionó su celebración a que el segundo debate, entre los principales candidatos, tuviera lugar en RTVE. Ferraz defendió que ambos encuentros debían negociarse "en bloque", lo que terminó bloqueando las conversaciones.

Los socialistas justifican su postura en la necesidad de garantizar la "pluralidad" de los debates y han acusado a Feijóo de vetar la televisión pública. Por su parte, el PP ha rechazado hasta ahora que RTVE organice estos encuentros por su "falta de imparcialidad", aunque sí se había mostrado dispuesto a participar en debates de portavoces parlamentarios y entrevistas realizadas por productoras independientes.

En la conversación de este lunes, Tellado ha vuelto a expresar su rechazo a que la corporación pública organice alguno de los encuentros. Desde el PP cuestionan que los debates queden en manos de una televisión cuyo presidente, cúpula directiva y responsables de informativos consideran designados por el presidente del Gobierno.

Una alternativa para desbloquear los debates

Ante la imposibilidad de convencer al PSOE de que retire su veto a los grupos privados, el PP ha decidido plantear una solución alternativa. Los populares aseguran que su objetivo es ofrecer a los españoles espacios en los que los candidatos puedan confrontar ideas y programas, sin que las discrepancias sobre las cadenas organizadoras impidan la celebración de los encuentros.

Por ello, la formación de Feijóo ha aceptado que sea la Academia de Televisión la encargada de organizar los debates, con la participación de las direcciones de campaña de los diferentes partidos políticos en el diseño de los mismos.

El PP ya ha comunicado a María Casado, presidenta de la institución, su disposición a mantener una reunión cuanto antes para comenzar a negociar los términos de los encuentros.

Con este movimiento, los populares tratan de desbloquear unas negociaciones que permanecen encalladas por las diferencias con el PSOE sobre el papel de RTVE. La propuesta mantiene las fechas del 16 y el 26 de noviembre, aunque su celebración sigue pendiente de que las distintas formaciones alcancen un acuerdo.