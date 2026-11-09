El PSOE utiliza RTVE para presionar a Feijóo y marcar las reglas del debate electoral

El PSOE se parapeta en RTVE para acorralar al líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas han convertido la celebración de los debates electorales en un pulso político con el PP y pretenden situar a la televisión pública como condición indispensable para cerrar un acuerdo. Bajo la bandera de la "pluralidad", Ferraz reclama que uno de los encuentros se celebre obligatoriamente en la cadena pública y señala a Feijóo por no aceptar sus planteamientos.

Fuentes socialistas exigen al PP que acepte que al menos uno de los dos encuentros, el cara a cara entre Sánchez y Feijóo o el debate a cuatro con las principales formaciones políticas, se celebre en RTVE, mientras que el otro tendría lugar en una cadena privada.

El PP fue el primero en mover ficha y rechazó que los debates entre candidatos se celebrasen en TVE por su "falta de imparcialidad", según argumentó la formación. Los populares únicamente se mostraron dispuestos a acudir a la cadena pública para el debate de portavoces parlamentarios y para entrevistas con productoras independientes.

El PSOE aceptó inicialmente el cara a cara entre Feijóo y Sánchez, previsto para el próximo 16 de noviembre en Mediaset, pero posteriormente puso la condición de que el debate a cuatro se celebrase en RTVE. La negociación ha terminado encallandose cuando Ferraz decidió vincular ambos encuentros y establecer que debían negociarse "en bloque". De esta forma, el desacuerdo sobre la cadena que debe albergar el debate a cuatro amenaza también con frustrar el cara a cara entre los dos principales candidatos.

El movimiento deja una contradicción evidente en el discurso socialista porque mientras el PSOE reclama debates "sin exclusividades" y presume de defender la "pluralidad", condiciona el cara a cara entre los dos principales candidatos a que el PP acepte celebrar el debate a cuatro en RTVE. Es decir, el encuentro que inicialmente parecía encarrilado queda ahora supeditado a que Feijóo ceda en otra de las exigencias de Moncloa.

La estrategia permite además al PSOE trasladar al PP la responsabilidad de un posible fracaso de los debates. En su comunicado, los socialistas acusan directamente al líder popular de "vetar" la televisión pública y recurren a los ejemplos de Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, que "sí participan en debates de Canal Sur y Telemadrid".

Según fuentes socialistas, las conversaciones apenas han avanzado y las posiciones de ambos partidos siguen alejadas. Ante la negativa del PP a aceptar sus condiciones, Ferraz plantea ahora que RTVE organice ambos encuentros, tanto el cara a cara como el debate a cuatro. Bajo el argumento de garantizar la "neutralidad", los socialistas insisten en imponer RTVE como escenario de referencia y trasladan al PP la responsabilidad de una negociación que ellos mismos han decidido condicionar.