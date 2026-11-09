Feijóo se anticipa a la violencia de la izquierda en las calles y prevé cambios legislativos

El Partido Popular dará a conocer el próximo martes su programa electoral, con varias medidas destinadas a poner coto a los disturbios registrados ya antes de las elecciones del 29-N, y que podrían intensificarse si PP y Vox gobiernan. Según ha podido saber Libertad Digital, una de las propuestas estrella será la de endurecer las penas para radicales que se cubran el rostro cuando cometen actos violentos, y la asunción de responsabilidades por parte de los padres cuyos hijos sean reincidentes.

Se recuperará la agravante por delinquir con el rostro cubierto y se elevarán las multas mínimas a 3.000 euros para casos de disturbios y vandalismo. Además, se obligará a los padres a responder por sus hijos cuando tengan conocimiento previo de su participación reiterada en este tipo de actuaciones, y no lo impidan.

Se trata de una medida ya anunciada por Alberto Núñez Feijóo, y que recogen en el programa electoral de forma desarrollada: "Manifestarse es un derecho; sembrar el caos, participar en disturbios violentos y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es un delito. Reformaremos el delito de desórdenes públicos para ampliar las conductas castigadas y endurecer las penas por participar en disturbios violentos que atenten contra las personas, los agentes de la autoridad y el patrimonio público y privado", dice la propuesta.

Por ello, el PP promete "fortalecer la cobertura legal y la seguridad jurídica de la actuación policial preventiva ante indicios objetivos de violencia organizada, con reglas claras que protejan los derechos y libertades individuales, y regulen la incautación anticipada de instrumentos peligrosos, la identificación de quienes ocultan su rostro y la disolución de concentraciones violentas".

"Actuar con el rostro cubierto para evitar la identificación durante la comisión de actos violentos, vandálicos o delictivos tendrá consecuencias más graves. Esta circunstancia agravará la responsabilidad penal, recuperando la agravante que el Gobierno eliminó del Código Penal en 2022", explican en el programa electoral.

Las multas serán de al menos 3.000 euros para quienes participen activamente en actos de vandalismo contra bienes públicos o privados durante desórdenes multitudinarios que alteren gravemente la seguridad ciudadana, cuando su conducta no constituya delito. "Agilizaremos la valoración de los daños y el pago de las indemnizaciones que correspondan a los comerciantes afectados, reforzando la coordinación entre el Consorcio de Compensación de Seguros y las entidades aseguradoras", añaden en el PP.

Además de la responsabilidad civil que ya corresponda por los daños causados, "estableceremos consecuencias para los padres o tutores que, con conocimiento de la participación reiterada del menor en actos violentos y pudiendo razonablemente impedirla, incumplan de forma grave sus deberes de guarda y vigilancia", señalan.