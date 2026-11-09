Una mayoría en busca de un milagro

¿Por qué el PSOE no se desploma en las encuestas de intención de voto? La pregunta vuelve después de cada escándalo e incluso tragedia, como la de Urda. ¿Qué impide un ajuste electoral proporcional al deterioro? Quizá parte de la perplejidad proceda de buscar la respuesta únicamente en los políticos, dejando fuera las contradicciones de la sociedad que los vota.

No existe una única explicación. La más recurrente señala las dependencias del Estado acumuladas durante décadas. Ayudas, subsidios y garantías sobre las pensiones no convertirían necesariamente a sus beneficiarios en fervorosos socialistas, pero sí contribuirían a contener la movilidad de su voto. Bastaría agitar el miedo a perderlas para levantar un muro frente a la alternancia. A ello se sumaría el clientelismo directo: colocaciones, enchufes y prebendas de un aparato de poder territorial colosal largamente asentado.

La moralización de la política refuerza ese muro. El juicio sobre los resultados de un gobierno se desplaza hacia una supuesta elección entre el bien y el mal. Las buenas intenciones invocadas permiten amortizar los fracasos; las prestaciones se identifican con un signo político, y este, con la bondad. Quien promete protegerlas queda moralmente a salvo de los resultados de su gestión y sus escándalos. Quien plantea revisarlas resulta sospechoso antes siquiera de explicar sus razones.

Pero hay algo más difuso que la dependencia material y la militancia moralista: un sentido común construido mediante la selección de preferencias a la carta. Se desea pagar menos impuestos y recibir más prestaciones; premiar el esfuerzo y la competitividad, pero conservar todas las protecciones estatales frente a sus consecuencias. No es que cualquier rebaja fiscal sea incompatible con mejorar servicios. La incoherencia radica en exigirlo todo indefinidamente, sin aceptar costes, condiciones ni renuncias. A esta forma de entender la política la llamaría política facultativa: cada cual escoge los beneficios y considera opcionales las obligaciones que los hacen viables.

Claudio Magris señaló un fenómeno semejante en la religión. En su artículo Los creyentes a la carta, critica la mezcla de preceptos morales católicos con la meditación o el nirvana budista para procurarse un ansiolítico existencial o un bienestar estético antes que una verdad trascendente. Se acude al dogma como a un bufé: se selecciona cuanto reconforta y se apartan las prohibiciones y los sacrificios. La creencia queda subordinada a la satisfacción del creyente.

En una sociedad que tiende al laicismo, la política puede ocupar ese lugar. El ciudadano compone su propio credo con promesas cuyo atractivo particular oculta su incompatibilidad conjunta. Quiere lo mejor de dos mundos: la protección de un Estado omnipresente y la autonomía de quien apenas depende de él. La prosperidad de una economía abierta y la garantía de quedar a salvo de cualquier riesgo. Lo que se exige al gobernante empieza a parecerse menos a un programa que a un milagro.

Aquí la política facultativa y la moralización encajan prodigiosamente. Si procurar el bienestar del pueblo define al político bueno, reconocer un límite puede presentarse como una maldad. El que promete satisfacerlo todo acredita sensibilidad; el que explica por qué no es posible parece justificar una crueldad. La coherencia acaba penalizada moralmente. Y el votante encuentra una razón estéticamente presentable para rechazar las renuncias que no quiere asumir.

Así se establece la complicidad entre quien promete milagros y quien finge creerlos. El político ofrece combinaciones imposibles porque el votante prefiere darlas por creíbles antes que retirar alguno de sus platos del menú. Mientras el país funciona razonablemente, los costes pueden aplazarse, disimularse o trasladarse a otros. Década tras década, esa alquimia electoral termina convertida en sentido común. Incluso los adversarios del Gobierno se ven empujados a competir prometiendo una versión mejor administrada del mismo prodigio.

El problema aflora cuando el país deja de funcionar y las contradicciones ya no pueden ocultarse. Cabría esperar entonces que se cuestionara el modelo. Sin embargo, muchos ciudadanos perciben ante todo que sus preferencias están amenazadas y se aferran a quien promete preservarlas. La crisis puede reforzar así la resistencia a corregir aquello que ha contribuido a provocarla. El deterioro suscita indignación, pero la reforma inspira miedo.

Esto desborda al electorado socialista. También alcanza a ciudadanos que se consideran de centro o de derechas y desean desalojar al PSOE, pero rechazan las renuncias que exigiría una reforma profunda. Pueden aceptar otro Gobierno y, al mismo tiempo, impedir con sus exigencias otra política. De ahí la dificultad para construir una mayoría holgada que respalde un cambio de modelo: el acuerdo para sustituir al gobernante no implica un acuerdo para abandonar las creencias que lo sostienen.

La sociedad española lleva décadas siendo educada en el convencimiento de que ampliar las competencias y prestaciones del Estado es moralmente exigible y no tiene por qué debilitar a la sociedad que lo alimenta. Y si la debilita, para eso está el Estado: para subvencionarla. La crisis está dejando al descubierto las contradicciones de los políticos, pero también las nuestras. Ese es el mecanismo que protege el suelo del PSOE y dificulta una alternativa coherente. Romperlo exige algo más que perder la confianza en un partido: exige renunciar a los milagros que seguimos reclamando a la política.