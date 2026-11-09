Ifigenia en Moncloa

En Moncloa, parece que alguien se ha leído la Poética de Aristóteles. El objetivo, reconquistar la iniciativa del relato de campaña; el método, una tragedia en tres actos. Planteamiento: un ministro que, tras Adamuz y Urda, descartaba dimitir y culpaba al centro de control de Adif. Nudo: cuatro horas en la Diputación Permanente. Peripecia: un WhatsApp al presidente un minuto antes del anuncio, el móvil boca abajo y la súplica del amigo, leída ya tarde: "Ni se te ocurra, no lo hagas".

Eurípides escribió esta obra hace veinticuatro siglos. En Ifigenia en Áulide, la flota griega, varada sin viento, solo zarpará hacia Troya tras un sacrificio. Agamenón intenta evitarlo con una carta que nunca llega, y la víctima, que suplicaba por su vida, acaba ofreciéndose voluntaria. A Puente le ha bastado una semana para hacer el mismo viaje. Y la campaña socialista, varada desde Urda, ya tiene viento: han ofrecido un sacrificio en el altar del sanchismo para orillar a los muertos de las vías.

Pero esto no es épica, es dramaturgia. El propio Sánchez escribió el libreto: Puente "ha dado la cara, ha dado soluciones y, después, ha dado un paso al lado". Y tiene trampa: en verdad, la víctima no es la protagonista. El héroe es Agamenón: el líder que sufre, el amigo que quiso evitar lo inevitable. Sánchez llamó "delito" a la filtración de sus WhatsApp con Ábalos; los que intercambió con Puente, que solo existían en dos teléfonos, estaban en laSexta al día siguiente. No se trataba de salvar a Puente, sino de humanizar a Sánchez y devolverle el relato.

Al guion le falta, sobre todo, la ética. La compasión, enseñaba Aristóteles, es para quien sufre una desgracia que no merece. Más de cien personas la sufrieron en Adamuz y en Urda. En esta tragedia de Moncloa, los muertos no tienen papel: la compasión es para el presidente. El último mensaje de Puente como ministro fue una viñeta de Forges, no un recuerdo a las víctimas. Y el coro sanchista ya entona la moraleja en forma de mantra: "No todos somos iguales".

Tienen razón, aunque no como ellos creen. En la tragedia griega el coro no era el eco del rey, sino la voz de la ciudad. En la nuestra, la ciudad no cantó: el pueblo fue el primero que estuvo ahí.

En Adamuz, los vecinos llegaron a las vías antes que los servicios de emergencia, llevaron heridos al hospital en sus propios coches y abrieron sus negocios sin cobrar a nadie. En Urda, un pueblo de dos mil habitantes, más de trescientos vecinos se volcaron con los heridos. Medio centenar de aficionados del Rayo, cuyo tren se detuvo a siete kilómetros, caminaron hasta el lugar del choque para ayudar a sacar heridos; después ni siquiera quisieron hablar con la prensa. Ninguno necesitó leer a Aristóteles para saber a quién se debe la compasión. Ninguno buscó la épica, ni pensó en el relato, ni quiso el protagonismo.

Mientras sobre el terreno se ayudaba, en los despachos se buscaba un culpable. El ministro señaló a un operador del centro de control sin esperar a la investigación, y los audios de la tragedia acabaron en El País, la SER y elDiario.es. No lo dice solo la derecha: Antonio Maestre escribió que "filtrar unos audios seleccionados para culpar a un trabajador de un fallo en cadena es miserable". No todos convierten una tragedia en relato y a un trabajador en chivo expiatorio.

Tampoco todos usan las instituciones; la mayoría las sostiene. Mientras el presidente dice que "hay jueces haciendo política", la jueza de Adamuz obligó a Adif a devolver las piezas que se llevó sin permiso y ordenó buscar las segundas cajas negras del Alvia: entre 350 toneladas de chatarra cortada con soplete, la Guardia Civil solo encontró sus armarios vacíos. La de Urda impidió que la búsqueda se detuviera de noche. Ninguna hace campaña: buscan la verdad que intentan tapar las cortinas de humo, la de la negligencia y la que aún no conocemos.

Lo mismo vale para guardias civiles y policías, señalados cuando conviene por el sanchismo y la ultraizquierda, cuya frontera narrativa ya nadie distingue. En plena precampaña, con coches ardiendo y comercios familiares saqueados en Bilbao, Belarra dijo en el Congreso: "No sabemos si se trata de policías infiltrados". Y María Jesús Montero, en el debate de las andaluzas, llamó "accidente laboral" a la muerte de dos guardias civiles que perseguían a narcos en Huelva. Son esos mismos agentes los que en Urda agarraron la mano de una joven atrapada y no la soltaron. El núcleo del Estado resiste: creer en la democracia no es enfrentar a "la gente de a pie" contra el Parlamento, como hizo Sánchez al disolver las Cortes; es cumplir con tu deber aunque el poder te señale y te persiga.

Y no todos faltan a los funerales. En Áulide, cuando llevaron a Ifigenia al altar, Agamenón se cubrió el rostro con el manto, pero estaba allí. Al funeral del jueves por las víctimas de Urda irán los Reyes; el Gobierno enviará a Cuerpo y a Tolón. El héroe de la tragedia montada a toda prisa por Moncloa no estará en la de Toledo. Teme al pueblo: a la demoscopia, al escrutinio de una sociedad no anestesiada y, sobre todo, a los familiares de las víctimas.

No, gracias a Dios, no todos somos iguales.