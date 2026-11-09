Las encuestas ven al PSOE hundido tras Urda salvo 'El País', que avisa de que Sánchez "se acerca al PP"

A solo tres semanas de que los españoles acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre, el panorama electoral refleja una tendencia consistente: el bloque del centroderecha mantendrá una holgada mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. La trágica colisión ferroviaria de Urda (Toledo) —que le ha costado el cargo al ministro de Transportes, Óscar Puente— ha actuado como un catalizador del desgaste del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ampliando la distancia entre el Gobierno de coalición y la alternativa que lideran Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Los sondeos publicados este lunes por OKDiario (DATA10), La Razón (NC Report) y ABC constatan la solidez de la mayoría alternativa, mientras que únicamente la encuesta de 40dB para El País y la cadena SER desentona al ofrecer un balón de oxígeno al PSOE en medio de la conmoción nacional.

El desplome socialista

El estudio de DATA10 para OKDiario muestra la estampa más dramática para Ferraz. Tras la tragedia de Urda, el PSOE sufre un severo castigo en las urnas cayendo hasta el 24,7% de los votos y apenas 97 escaños, su peor registro parlamentario desde las elecciones de 2016. El sondeo —realizado en plena marejada política por la dimisión de Óscar Puente— revela que el 66,3% de los españoles exigía el cese inmediato del ministro de Transportes, una postura respaldada incluso por más de la mitad de los votantes del Frente Amplio (52,2%) y por el 40,3% de los propios electores socialistas. En este escenario, PP (134) y Vox (69) alcanzarían los 203 diputados (205 junto al diputado de UPN), superando por 29 escaños la barra de la mayoría absoluta.

Una línea similar traza el trabajo de campo de NC Report para La Razón. El PP ganaría los comicios holgadamente con el 32,6% de los sufragios y entre 136 y 138 escaños, aventajando en casi 1,7 millones de votos al PSOE, que se quedaría varado entre los 99 y 101 diputados (25,6%). Vox consolida su posición como tercera fuerza clave con un 19,3% del voto y entre 67 y 69 representantes, sustentado en una fidelidad de voto del 88,8% y un constante trasvase de electores procedentes tanto del PP (14,1%) como del desencanto socialista (7%). La suma de la derecha oscilaría en una horquilla de entre 203 y 207 escaños.

Por su parte, la información publicada por ABC confirma la absoluta estabilidad del bloque transformador tras la tragedia ferroviaria. La suma del centroderecha obtendría 199 escaños, consolidando la subida del Partido Popular en tres diputados a lo largo del último mes y amortiguando ligeras oscilaciones de Vox. En el espacio de la izquierda, el desgaste del PSOE se traduce en una pérdida de cuatro escaños respecto al mes anterior.

La excepción de El País

La nota discordante del día la aporta el sondeo de 40dB para El País y la SER, que rebaja el impacto del accidente sobre las siglas del PSOE. Según este estudio, Pedro Sánchez mantendría a su partido en los 119 escaños (29,9%), recortando la distancia con el Partido Popular —al que asigna 129 diputados y un 31,9%— a tan solo dos puntos.

Sin embargo, incluso en la prospección más favorable para los intereses de La Moncloa, el bloque de la derecha mantendría una cómoda victoria de 190 escaños (192 sumando a UPN), gracias al notable crecimiento de Vox, que se dispararía hasta los 61 diputados (18% de los votos).

Las cuatro encuestas coinciden de forma unánime en el colapso del espacio a la izquierda del PSOE, fragmentado tras la disolución de la marca Sumar. La plataforma Frente Amplio, encabezada por Ada Colau, oscila entre los 9 y los 14 escaños según los diferentes institutos demoscópicos, mientras que Podemos cae en la irrelevancia parlamentaria, moviéndose en una horquilla de entre 0 y 2 escaños. La dispersión de las papeletas de la izquierda radical imposibilita cualquier alternativa aritmética para reeditar un Gobierno de coalición tras el 29-N.