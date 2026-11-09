Miguel Tellado: "Sánchez se presenta a la presidencia del Gobierno sabiendo que va a perder las elecciones"

Esta semana comienza la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Unos comicios clave para el futuro de España en los que según la mayoría de las encuestas la oposición parte con ventaja para lograr un cambio de gobierno tras más de ocho años de sanchismo. Uno de los principales referentes del PP en las últimas legislaturas en el Congreso de los Diputados ha sido el gallego Miguel Tellado.

El secretario general del PP y portavoz parlamentario del partido en la última legislatura ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la llamada Ley de Nietos, el acuerdo con Vox para el Senado, la importancia de que la derecha controle ambas Cámaras tras el 29N y otros asuntos. Miguel Tellado ha dicho que este 29N "lo importante es ganar las elecciones y de momento no hay nada ganado, ni siquiera están las urnas en los colegios electorales" y ha bromeado con que "las urnas están vacías salvo las que pueda estar preparando Pedro Sánchez".

En este sentido, Miguel Tellado ha sido cuestionado por la llamada ley de nietos y el "pucherazo" que podría estar preparando el PSOE en las próximas elecciones generales y que ha sido tumbado por el Tribunal Supremo. Miguel Tellado cree que "el Gobierno no ha conseguido lo que pretendía que era adulterar de manera masiva el censo electoral, no para que voten los descendiese de españoles que viven allá sino para tener un mayor margen de maniobra para tratar de adulterar el resultado final".

El secretario general del PP ha dicho que "el Supremo ha actuado, la Junta Electoral también" y "tenemos la obligación de ser extremadamente vigilantes porque el que hace trampas una vez lo intenta hacer siempre y Sánchez es el tramposo por excelencia".

El acuerdo entre PP y Vox en el Senado

Miguel Tellado ha explicado que "el acuerdo alcanzado o el punto de encuentro, como lo dice Vox, es una respuesta a como deciden presentarse el PSOE con todo lo que tiene a su izquierda diluyendo completamente sus siglas". Se trata, según el secretario general del PP, de "una manera de defender el voto de centro derecha también en el Senado".

"Es un acuerdo que afecta a seis provincias de un lado, a tres de otro y a catorce más. Explicado con claridad es que el PP no se presenta en tres, Vox no se presenta a seis y en catorce provincias más Vox sólo presenta un senador. Es una fórmula de colaboración para maximizar el resultado que la derecha pueda obtener en el Senado después del escrutinio. Creo que era una obligación democrática frente a las artimañas de una izquierda que ha decidido diluir completamente sus siglas para tratar de confundir al electorado de izquierdas e impedir una mayoría de derechas en el Senado", ha explicado el secretario general del PP.

"Hay que explicarlo bien", ha reconocido Miguel Tellado. Ha dicho el diputado del PP en que "la fórmula consiste en que en las seis provincias en las que el PP se presenta aquellas personas que votan a Vox en el Congreso marquen las cruces en los senadores del PP, que ocurra lo mismo en justa correspondencia en las que el PP no se presenta y en las catorce provincias en las que Vox presenta uno el votante de Vox marque dos de la candidatura del PP".

El plan de Sánchez

Sobre la importancia de tener una mayoría de PP y Vox en el Senado Miguel Tellado ha señalado que "Sánchez es un candidato que se presenta a la presidencia del Gobierno sabiendo que va a perder las elecciones y que tiene como último recurso, como objetivo político y electoral rondar los 100 escaños en el Congreso, atrincherarse allí y que el Senado sea un instrumento para torpedear la acción legislativa del próximo Gobierno de España".

Miguel Tellado ha dicho que "Sánchez asume que la derecha va a ganar las elecciones en nuestro país y lo que quiere es que el próximo Gobierno tenga dificultades para resolver los problemas que el Gobierno saliente deja encima de la mesa. Es así de ruin la política de Sánchez".

Abandono de las infraestructuras

Durante la entrevista, Federico ha preguntado a Miguel Tellado cómo se pueden reconstruir unas infraestructuras que han sido totalmente abandonadas por el Gobierno. El secretario general del PP ha atribuido la situación actual a "la combinación de incompetencia y delincuencia, incompetencia y corrupción" y ha señalado el estado de las carreteras, las líneas ferroviarias y el abandono de los servicios públicos.

"Claro que hace falta gestión", ha afirmado Tellado, que ha recordado los 12 compromisos presentados por Alberto Núñez Feijóo. "La gestión es solo administrar, pero la gestión y defender el país es servicio público. Eso es a lo que aspiramos nosotros, devolver un Gobierno serio a España", ha añadido.

El dirigente popular ha reclamado una auditoría íntegra del ferrocarril español y ha denunciado el deterioro de la seguridad ferroviaria. "Antes te montabas en un tren y no sabías si llegarías con retraso y ahora no sabes si llegas vivo", ha afirmado, antes de recordar que han fallecido 69 personas en Urda y 46 en Adamuz, un total de 115 muertos.

También se ha referido a la dimisión de Óscar Puente. "Dice Diana Morant que Óscar Puente dimite por dignidad. Dimite por cálculo moral. Si fuera por dignidad, lo hubiera hecho en Adamuz. Dimite porque hay elecciones", ha asegurado.

La presencia del Estado en Cataluña, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla

Otro de los asuntos abordados durante la conversación ha sido la presencia del Estado en Cataluña, País Vasco y Navarra, así como la situación de Ceuta y Melilla. Tellado ha denunciado que "hoy la presencia del Estado es mínima en Cataluña, País Vasco y Navarra, no por dejadez, sino por voluntad política de los socios de Sánchez", al considerar que esta ha sido una de las condiciones impuestas para hacer presidente al líder socialista y mantenerlo en el cargo.

El secretario general del PP ha defendido que la presencia del Gobierno en estas tres comunidades autónomas es fundamental y ha reclamado también mejorar la presencia de las Fuerzas Armadas en Canarias, Ceuta y Melilla. "En la España de Sánchez no es de perogrullo y es fundamental mantener la presencia del Estado, que poco a poco se ha abandonado por mandato imperativo de los partidos separatistas que le han impuesto a Sánchez esa política de retroceso", ha señalado.

Tellado carga contra los sindicatos por la huelga electoral

Preguntado por la huelga y el papel de los piquetes, Tellado ha calificado la convocatoria de "huelga electoral" y ha recordado que durante los últimos ocho años han existido motivos suficientes para que los sindicatos salieran a defender a los trabajadores.

"Los sindicatos han estado en silencio cómplice con todo lo que sucedía en nuestro país", ha denunciado. En su opinión, la convocatoria constituye "una huelga preventiva contra el próximo Gobierno de España, azuzada por el Gobierno actual".

El sanchismo en las empresas públicas y privadas

Por otro lado, el secretario general del PP ha situado el problema de España en el actual presidente del Gobierno: "El problema en España hoy por hoy se llama Sánchez y la enfermedad, sanchismo".

Tellado ha denunciado que esa situación se ha extendido por las instituciones, las administraciones y las empresas públicas, así como por las privadas en las que, según ha afirmado, el Gobierno ha intervenido. "Durante este mandato hemos visto a Sánchez poner y quitar directivos de empresas públicas y privadas", ha señalado.

En este sentido, ha recordado su comparación de Sánchez con Alí Babá y los 40 ladrones, aunque ha considerado que se queda corta: "Este es Sánchez y los 130 imputados". Además, ha asegurado que "la corrupción ha llegado a Adif, a Correos…".

Frente a esta situación, Tellado ha defendido que el PP ha aprendido de sus errores desde que llegó a la dirección nacional del partido en 2022 y ha reivindicado un futuro Gobierno que defienda "el interés general", la propiedad privada y una relación sana con los medios de comunicación.

"Nosotros no le ponemos barreras a nadie. El presidente ha acudido al diario El País; ya me gustaría ver a Sánchez sentado en la butaca de esta radio", ha afirmado.

El dirigente popular también ha cargado contra la gestión de RTVE y ha rechazado la politización de la corporación pública, que, en sus palabras, se ha convertido en "la vergüenza nacional", con una televisión "en la que se manipula desde primera hora hasta la noche".

Tellado ha llegado a asegurar que los responsables de RTVE han convertido la cadena en "una fábrica de votantes de derechas". A su juicio, esa manipulación diaria en la televisión no ha conseguido el efecto pretendido y ha defendido que "los españoles son mucho más inteligentes de lo que ellos se piensan".