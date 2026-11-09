Miguel Tellado: "Ya me gustaría ver a Sánchez sentado en esRadio"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado contra la utilización política de los medios de comunicación por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha reivindicado la necesidad de garantizar la neutralidad informativa tanto en las empresas públicas como en las privadas.

Durante su entrevista en Es la Mañana de Federico, en esRadio, el dirigente popular ha contrapuesto la disposición de su partido a acudir a distintos medios con la ausencia del presidente del Gobierno en esta emisora.

"Nosotros no le ponemos barreras a nadie. El presidente ha acudido al diario El País; ya me gustaría ver a Sánchez sentado en la butaca de esta radio", ha afirmado Tellado, en referencia a la entrevista que Alberto Núñez Feijóo concedió a este periódico el pasado domingo.

El presidente del PP respondió a las preguntas de Jan Martínez Ahrens y Elsa García de Blas en una extensa conversación en la que abordó, entre otras cuestiones, su posible pacto de Gobierno con Vox, la inmigración, la economía y la situación política nacional. Una entrevista que se enmarca en la presencia de dirigentes populares en medios de diferentes líneas editoriales, frente a la ausencia de Sánchez en los micrófonos de esRadio, tal y como ha denunciado Tellado.

El 'sanchismo' en las empresas públicas y privadas

El secretario general del PP ha extendido sus críticas a la gestión de las empresas públicas y privadas y ha situado al jefe del Ejecutivo en el origen de los problemas que, a su juicio, atraviesa España. "El problema en España hoy por hoy se llama Sánchez y la enfermedad, sanchismo", ha sentenciado.

En este sentido, ha acusado al presidente de intervenir en el funcionamiento de compañías y organismos para colocar a personas de su confianza. "Durante este mandato hemos visto a Sánchez poner y quitar directivos de empresas públicas y privadas", ha denunciado.

Tellado también ha recurrido a una de sus habituales comparaciones para referirse a la corrupción que, según sostiene, afecta al entorno del Gobierno. "Este es Sánchez y los 130 imputados", ha afirmado, después de recordar su comparación del presidente con Alí Babá y los 40 ladrones. Además, ha señalado que "la corrupción ha llegado a Adif, a Correos…".

La "vergüenza nacional" de RTVE

Buena parte de las críticas del dirigente popular se han dirigido también a Radiotelevisión Española, cuya actuación ha cuestionado por su falta de neutralidad y por lo que considera una manipulación informativa constante. Tellado ha calificado a la corporación pública como "la vergüenza nacional" y ha denunciado que cuenta con una televisión "en la que se manipula desde primera hora hasta la noche".

En su opinión, la estrategia de sus responsables no está consiguiendo el resultado político que pretenden. De hecho, ha llegado a afirmar que han convertido RTVE en "una fábrica de votantes de derechas". "Los españoles son mucho más inteligentes de lo que ellos se piensan", ha añadido.

Frente a esta situación, el secretario general del PP ha reclamado una transformación de los medios públicos que garantice su independencia y el pluralismo político. "Creo que la radio y televisión pública necesita un ejercicio de limpieza, de neutralidad y que respete el debate político en nuestro país. Creo que hoy no sucede en ningún programa de los que se emiten", ha concluido.