¿Usted le donaría un día de salario si se lo pide Pepe Álvarez?

Un día de salario y la parte correspondiente de las pagas pendientes de devengo es lo que dejarán de cobrar los trabajadores que paren el 11 de noviembre para que Pepe Álvarez "lo administre" —después les cuento—. Los huelguistas responderán al llamamiento de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. Pero, como este chiringuito no está legitimado para convocar una huelga, CCOO y UGT han puesto sus siglas al servicio de este despropósito. Los sindicatos hacen un uso fraudulento de un derecho constitucional por un espurio cálculo político. No tardarán mucho en darse cuenta del error cuando las inquilinas exijan estar en la pomada. El candidato Feijóo ya les ha advertido. Luego que no se llamen a andanas.

Pero no a todos los que paren se les descontará. En muchas empresas, sobre todo las públicas, los sindicatos y la dirección hacen el truco del almendruco para que la jornada de huelga se compense haciendo horas o reduciendo descansos y la nómina no lo note. Ayer lunes, Jorge Bustos —la nueva estrella de las mañanas de COPE— entrevistó al secretario general de la UGT. Deben ser muy colegas, porque el periodista le llama "Pepe" y le interpela —suavecito— para que el sindicalista deje constancia de su inagotable y hueca verborrea. Don Pepe no defraudó y los minutos de entrevista sonaron a espacio publicitario de la huelga.

El presentador Bustos puso un corte con un alegato de Pepe para intentar pillarle en un renuncio, iluso de él. "¿No le habéis hecho una huelga a este Gobierno en ocho años, pero vamos a ver: a alguien se le ocurre pensar que le vamos a hacer una huelga general a un gobierno que ha subido el salario mínimo en ocho años un sesenta y seis por ciento? ¿Pero qué coño se han creído, que somos tontos?". Y tiene razón Álvarez. Porque a nadie se le oculta que el único aprecio o interés que tiene la derecha por los sindicatos es cuando puede utilizarlos como arietes contra los gobiernos socialistas. Siendo esto verdad, no lo es menos que, a la recíproca, UGT y CCOO utilizan las huelgas generales como catapultas políticas que lanzan titulares y trabajadores contra los gobiernos.

"La pintan calva", debieron pensar los jefes de UGT y CCOO cuando las inquilinas que se apacentaban en la Puerta del Sol, pastoreadas por los embozados de las banderas rojas, les reclamaron una huelga. Las reivindicaciones aumentaban como si fueran peticiones del oyente: de la vivienda a los salarios dignos, el reparto de la riqueza y la negociación de los convenios. Cada convocante tiene su lista de deseos. El sindicato vasco ELA quiere "una banca pública que acabe con el negocio y el abuso de los bancos tradicionales". Y no podía faltar el "mundo de la cultura", encabezado por Rodrigo Sorogoyen y Carlos Bardem, que, en una original iniciativa, reconocen que "sin casa y sin espacios no hay cultura" y reclaman lo que se tercie. Todo muy bonito, pero ¿por qué no se les ha ocurrido antes?

Íbamos por la mitad de la entrevista cuando el presentador Bustos demostró que puede ser incisivo, pero que le falta el descabello, porque no lo haces con alguien al que llamas "Pepe" y al que tuteas. "Si tienes una buena impresión de la ejecutoria de este Gobierno, ¿por qué ahora, en el estertor de la legislatura, se le convoca una huelga?", le preguntó a Álvarez.

Y es la respuesta de este la que desvela el sinsentido de su decisión en compañía de Unai Sordo, de CCOO. Porque fueron ellos los que arrastraron a sus respectivas organizaciones, que se vieron en la tesitura de desautorizarlos y crear una crisis interna. Feijóo hurga en la herida cuando les pide que lo reconsideren después del accidente ferroviario.

"La huelga déjennos que la administremos nosotros. Si la convocamos tendremos derecho a decidir por qué la realizamos", se despachó el secretario general de la UGT ante la pregunta de Bustos. Partamos de una realidad: con frecuencia a Álvarez no se le entiende porque él mismo tampoco sabe bien qué es lo que dice. Pero sí lo que quiere decir, aunque se le trabuque la neurona.

"Administrar una huelga". ¿Esto qué es?, ¿lo primero que se le ocurre? No. Los sindicatos han construido "un relato" que justifica la convocatoria como una advertencia ante un posible cambio de gobierno. Una suerte de "acumulación de fuerzas leninista". Una vez celebrado el éxito —asegurado digan lo que digan los datos—, pedirán al próximo presidente que se siente a negociar. Si no los reciben, ya saben: "Si no nos hacen caso, volvemos otra vez"… con las inquilinas pegadas a la chepa y el cazo en ristre.