Aferrado a la estrategia de la tensión institucional y el argumentario de precampaña ante el horizonte electoral, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado este lunes un vídeo en sus redes sociales en el que apela al argumentario más bronco de la izquierda. Apenas a cuarenta y ocho horas de la huelga general convocada por las centrales sindicales para este miércoles 11 de noviembre —un paro que hasta el PSOE ha reconocido que es contra la oposición—, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que "lo que costó un siglo conquistar se puede perder en un instante".

En su alocución videográfica, estructurada bajo los tradicionales resortes emocionales del argumentario sanchista, el presidente ha pretendido erigirse en el único garante del Estado del bienestar, afirmando que hoy nos parece normal trabajar ocho horas, acudir al médico sin desembolsar dinero o disfrutar de vacaciones pagadas, pero alertando contra supuestas amenazas de recortes. Sin embargo, la retórica presidencial choca frontalmente con la realidad económica, social y asistencial que reflejan los datos de la legislatura y las denuncias acumuladas en los últimos años.

Las mentiras de Sánchez

Las palabras del presidente del Gobierno encierran una serie de falacias y medias verdades que contrastan radicalmente con la gestión de su propio Ejecutivo. El líder del PSOE agita el miedo a la privatización sanitaria y culpa a la oposición de amenazar el acceso universal a la salud. Pero bajo los mandatos de Sánchez, la sanidad pública atraviesa una crisis estructural sin precedentes, marcada por demoras intolerables en la atención especializada y las intervenciones quirúrgicas, además de numerosas huelgas de sanitarios convocadas contra la gestión de la ministra de Sanidad, Mónica García. Millones de españoles sufren meses de lista de espera para operarse —un colapso que el propio Ejecutivo es incapaz de maquillar—, obligando a un sector creciente de la población a contratar seguros privados de salud ante la degradación de la atención primaria.

El presidente intenta erigirse en el paladín de las clases medias y los autónomos frente a supuestos hachazos liberales. Pero la presión fiscal asfixiante impulsada por La Moncloa ha convertido a los autónomos y a las clases trabajadoras en los principales paganos de la voracidad recaudatoria del Estado. Con una inflación acumulada feroz durante los últimos años, el incremento de las cotizaciones sociales, los nuevos gravámenes y la falta de deflactación real del IRPF han pulverizado el poder adquisitivo de las familias, hundiendo su capacidad de ahorro.

El jefe del Ejecutivo blanquea una convocatoria de huelga general que se produce a las puertas de unos comicios generales, presentándola como un hito espontáneo de defensa de los derechos laborales. Desde los partidos de la oposición se ha denunciado con rotundidad la naturaleza espuria de este paro, tachándolo de "huelga electoral" y de "silencio cómplice" de unos sindicatos subvencionados que han permanecido plácidamente mudos ante los graves escándalos de corrupción, las cesiones a los separatistas y el deterioro económico general, movilizándose ahora preventivamente contra una hipotética alternancia en el poder.