Sánchez despacha las joyas de Zapatero con un "no quiere tenerlas" y no descarta indultar a García Ortiz

Mientras el líder de Vox, Santiago Abascal, sale de su zona de confort y se sienta con David Broncano en La Revuelta, Pedro Sánchez no parece dispuesto a asumir demasiados riesgos. El presidente ha optado por un recorrido por medios afines. El pasado mes, además de su paso por La Revuelta, concedió una entrevista a El País, participó en el pódcast Keep it Cutre y atendió a La Vanguardia. Hoy ha sido el turno de La Séptima, el nuevo canal de televisión dirigido por Javier Ruiz. Una agenda mediática en la que Sánchez vuelve a elegir escenarios cómodos para trasladar su discurso.

En una entrevista a medida en un medio cuyas encuestas incluso ofrecen al PSOE mejores resultados que los pronósticos del CIS de José Félix Tezanos, Sánchez ha vuelto a agitar el miedo y ha pretendido erigirse en el único garante del Estado del bienestar frente al proyecto de un supuesto Gobierno de PP y Vox. "Un proyecto absolutamente involucionista que nos quiere llevar a los años 50 del siglo pasado", ha dicho el presidente recurriendo a la misma estrategia que el Gobierno ya desplegó durante la campaña de 2023 y que ahora recupera tras el accidente de Urda, rescatando mensajes sobre una supuesta "censura y una involución" democrática de pp y vox para movilizar a su electorado.

"Hemos sufrido corrupción y me avergüenzo de ello, pero yo he respondido con total contundencia", ha defendido Pedro Sánchez, que ha vuelto a intentar desmarcarse de los escándalos que salpican a su entorno. El presidente ha asegurado que "nunca" ha hablado de ninguna empresa con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, tampoco de Plus Ultra, y ha insistido en que el préstamo concedido a la aerolínea cuenta con un expediente "absolutamente impoluto". Sobre el botín de joyas, Sánchez ha asegurado que "lo último que quiere Zapatero es volver a tener esas joyas" en su poder, pasando por alto la gravedad de que el que fuera considerado el "faro moral" del socialismo aparezca imputado por entre otros un delito fiscal.

El jefe del Ejecutivo también ha confirmado que, además de los tres Consejos de Ministros ordinarios que quedan antes de la convocatoria electoral, habrá reuniones extraordinarias. Asimismo, ha reiterado la disposición del Gobierno a conceder el indulto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por un delito de revelación de datos reservados. Una posición que mantiene pese a la condena judicial, pero que no ha confirmado que vayan a hacer antes del 29N.

También ha justificado su ausencia al funeral de las víctimas de Urda, que se celebra este martes, alegando que nunca acude a oficios religiosos. En representación del Gobierno asistirán el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. "Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales, nunca he ido a oficios religiosos que respeto profundamente. No lo he hecho nunca, pero el Gobierno estará representado". Sánchez vuelve así a escudarse en sus preferencias personales para explicar que no estará presente en una ceremonia de homenaje a las víctimas.

Sobre su futuro político en caso de perder las elecciones, Sánchez ha evitado aclarar si abandonaría la política o permanecería al frente de la oposición. El presidente ha recurrido a la ironía para esquivar la cuestión y ha asegurado que le "han dado por jubilado durante muchas elecciones y aquí sigo cotizando en la Seguridad Social". También ha afirmado que sale "al terreno de juego" para ganar, sin contemplar públicamente otro escenario. Sánchez incluso ha confesado que espera que el resultado electoral lleve a sus adversarios a exclamar "Pedro Sánchez, qué hijo de puta".