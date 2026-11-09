Sánchez planta a las víctimas de Urda para grabar un podcast

Silvia Riveiro repasa la prensa del día en Es la Mañana de Federico de esRadio y analiza las nuevas encuestas.

El País alienta la esperanza de los socialistas

Los cuatro grandes diarios de tirada nacional publican sus sondeos en la cuenta atrás para el 29-N. La de GAD3 para ABC pronostica pocos movimientos respecto a los últimos sondeos. "PP y Vox suman 199 escaños sin que apenas influya el accidente del AVE". El bloque de las derechas consolida su mayoría absoluta mientras que el PSOE no se beneficia de las protestas por el encarecimiento de la vivienda. El PP de Alberto Núñez Feijoo obtendría el 31,9% de los votos y 136 escaños. Pedro Sánchez, candidato del PSOE, lograría un 25,9% y 103 diputados. Vox, el partido de Santiago Abascal, alcanzaría el 18,6% de apoyos que se traducirían en 63 representantes y el Frente Amplio que lidera Ada Colau se quedaría con el 7,5% de votos y 12 escaños.

El sondeo de Sigma Dos para El Mundo mantiene la solidez del bloque PP-Vox a tres semanas de las generales, con un 50,4% de los votos y 199 diputados. Esta encuesta, realizada ya tras la dimisión de Puente, apunta una ligera recuperación del PSOE tras la tragedia de Urda, pero sigue a casi seis puntos de Feijoo —en 2023 la distancia con el PP fue de apenas 1,4 puntos— y sin opciones de formar gobierno, a 28 escaños de poder reeditar la coalición. Mientras que Vox doblaría su representación en el Congreso, pasando de 33 a 68, en la izquierda el Frente Amplio obtendría 15 parlamentarios, la mitad de los logrados por Sumar en las últimas generales, y Podemos no lograría ningún representante.

Ante este escenario —con unas derechas al alza y unas izquierdas a la baja—, desde el PSOE intentan reactivar a los votantes, señalando que "la ola electoral que arranca en Brasil y en EEUU va a seguir en España", tal y como insiste José Manuel Albares en El País. El ministro de Exteriores aborda también la polémica sobre la Ley de Nietos y asegura que "el voto del exterior no cambia resultados ni amenaza las elecciones".

La encuesta de 40dB para El País es la más optimista respecto a los intereses del actual Gobierno y no solo mantiene al PSOE en los 119 escaños —con una horquilla que en la parte más alta le otorga hasta 123— sino que además aprecia una remontada de Sánchez a pesar del accidente de Urda. Llega a plantear el diario de PRISA que la gran incertidumbre "es quién será el más votado entre los dos grandes partidos, ya que la diferencia entre PP y PSOE se ha acortado a los dos puntos, dentro del margen de error del sondeo".

Sitúan a Sánchez como el candidato preferido por los españoles para gobernar, a 10 puntos de diferencia de Feijóo. Esta es la única encuesta que aprecia un leve retroceso de Vox, de casi un punto. Además apunta que Podemos podría quedar fuera del hemiciclo y que el PNV podría perder hasta 2 de sus 5 escaños y uno de ellos iría a Bildu, que doblaría su representación. Ahora, Aitor Esteban señala a Otegi como cómplice necesario de los desmanes de Sánchez. Lo dice el presidente del partido que en una semana pasó de apoyar los PGE de Rajoy a votar a favor de la moción contra su Gobierno. Junts podría pasar de 7 a 3 representantes, mientras que ERC pasaría de 7 a 10.

La resistencia de los socialistas coincide con el desplome de Frente Amplio y Podemos. Aún así, la suma de PP y Vox supera la mayoría absoluta, rebasando los 190 escaños. En el lado contrario, la menos beneficiosa para la izquierda, la elaborada por DATA10 para OkDiario antes de la dimisión de Puente, hunde al PSOE hasta los 97 escaños, mientras que PP y VOX suman 203. La de NCReport para La Razón pronostica que el PP superará en 7 puntos a un PSOE que cae a los 100 escaños. Feijoo lograría entre 136 y 138 representantes mientras que los socialistas se estancarían en el 25,6%, perdiendo más de 1,5 millones de votos. Es el único sondeo que aprecia un leve retroceso del PSOE tras la tragedia. Vox seguiría en el 19,3% y rozaría los 70 diputados. El líder del PP gana terreno entre los mayores y Abascal entre los jóvenes. Y según El Confidencial, el PP eleva nueve puntos la fidelidad de su electorado tras la última tragedia ferroviaria y recupera 624.000 votos fugados a Vox.

Todos estos sondeos empiezan a tener efectos en los partidos. En el caso del PSOE un efecto desmoralizador. Según Voz Populi, los socialistas se han sumido en el derrotismo, apuntan a Sánchez y reviven las debacles de Almunia y Rubalcaba que, aunque no obtuvieron los peores resultados históricos del partido —ese récord lo obtuvo Pedro Sánchez en 2016—, esas derrotas marcaron el final de dos ciclos políticos y abrieron sendas crisis internas. En privado, admiten que la pérdida de más de un millón de votos resulta difícil de revertir, reconocen que "la remontada es imposible" y empiezan a discutir las responsabilidades políticas de una eventual derrota histórica.

Sánchez no tiene tiempo para las víctimas

No han pasado ni dos semanas de la tragedia de Urda y tanto el recuerdo a las víctimas como Puente empiezan a desaparecer de los mítines del PSOE. Francisco Rosell en El Debate destaca que el presidente del Gobierno no hizo ayer ninguna mención al dimitido exministro "después de que los regidores de la función de Valencia animaran a corear su nombre". Fue —dice— "como si participaran en una ceremonia de enardecimiento y enaltecimiento del delito". Lamenta que "Sánchez ya ríe como las hienas etarras enajenado de sus víctimas". El presidente del Gobierno no acudirá al funeral que se oficiará mañana en la Catedral de Toledo, aprovechará para grabar un pódcast electoral mientras los Reyes y Feijóo asisten a la misa.

Dice Federico Jiménez Losantos en su artículo dominical en LD "Nos invade un país musulmán y Sánchez se niega a ir a un funeral católico". Recuerda, además, que la exministra Pilar Alegría prohibió el cerdo en los colegios "para halagar a Marruecos" y que ese fue "el aperitivo del festín del Sultán invadiendo Ceuta", un asunto del que hablaremos después. También Cayetana Álvarez de Toledo, número dos del PP en las listas por Madrid, se refiere al plantón de Sánchez en una entrevista en La Razón. Sostiene que "para ir al funeral de Urda no hay que ser católico, basta con ser decente". La dirigente popular tampoco olvida a Puente: "es la encarnación de la política tóxica. No tiene dignidad".

Y aunque en las portadas el asunto se desvanece sí hay alguna novedad. El Mundo destaca que "El Tribunal de Cuentas inicia la instrucción para recuperar dinero de Adif" supuestamente malversado en contratos amañados con la constructora OPR, implicada en la trama Koldo. El asunto está también bajo la lupa de la Fiscalía Europea. El mismo diario analiza la "factura que deja Puente". Su salida deja tras de sí pérdidas y un plan de seguridad sin presupuesto. La crisis ferroviaria resta 3,4 millones de viajeros a la alta velocidad y el Administrador ingresa un 20% menos. El próximo ministro de Transportes deberá asumir las restricciones de tráfico y hasta ocho medidas sin financiar.

Ceuta, clave en las elecciones del 29-N

Este fin de semana hemos sabido que la cifra real de los inmigrantes que entraron ilegalmente a Ceuta durante la invasión de los días 30 y 31 de julio superó los 100.000, más que la población total de la ciudad. Ayer, Interior daba orden a la Policía de desmantelar el polémico asentamiento del puerto, autorizado por Óscar Puente, y de trasladar a inmigrantes. Pero en las últimas fechas, Grande-Marlaska ha retirado efectivos de la ciudad. Lo denuncia Federico Jiménez Losantos en su columna de El Mundo en la que, además, defiende que "los que conserven un mínimo atisbo de lo que significa dignidad y de lo que todavía significa España votarán el 29 pensando en Ceuta. Porque vamos a ir a las urnas con España invadida por Marruecos. Y sólo un Gobierno sin Sánchez echará a patadas a sus invasores".

Precisamente hoy el analista Juanjo Fernández advierte en ABC de que "la escalada de armamento de Marruecos es notoria y nos debería preocupar". La situación no es mejor en Canarias. El Hierro ha recibido en las últimas semanas más de 8.000 ilegales. El Gobierno, según ABC, ha decidido movilizar aviones del Ejército para trasladar a muchos de esos inmigrantes desde las islas a la Península, operando con hasta tres frecuencias diarias a Madrid, Sevilla y Zaragoza. Cuenta La Razón que "Senegal ha relajado las medidas de control de su frontera marítima" y en el editorial denuncia que "nada sucede por casualidad y el efecto llamada de las políticas irresponsables y demagógicas de Sánchez ha alentado a las mafias y han multiplicado las víctimas".

90 años de la matanza de Paracuellos

Se cumplen 90 años de la matanza de Paracuellos y en LD publicamos un especial para que no se olvide. Un nuevo capítulo del podcast de historia de Libertad Digital, Desmemoria Histórica, dedicado, en esta ocasión, al noventa aniversario de las matanzas en Paracuellos del Jarama en el que participan Pedro Fernández Barbadillo y uno de los mayores expertos en estos hechos, el historiador y piloto José Manuel de Ezpeleta. Nuria Richard y sus invitados recuerdan que 3.750 víctimas fueron exterminadas por el gobierno republicano del Frente Popular en Paracuellos del Jarama, Rivas-Vaciamadrid, Aravaca o Soto de Aldovea entre el 7 de noviembre y el 3 de diciembre de 1936 y Pedro Rollán recuerda que "el gobierno de Largo Caballero fue el responsable".

Blanqueamiento al canciller Blanco

El Mundo publica una entrevista al canciller venezolano Oliver Blanco realizada aprovechando su visita a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana. Un blanqueamiento en el que Blanco dice que "todas las fuerzas políticas podrán participar en las elecciones y el resultado deben respetarlo todos". Señala que "María Corina Machado se reencontró con sus seguidores en total libertad y con garantías" y aunque asegura que están "sentando las bases para que los venezolanos que están en España regresen", no aclara la fecha de las elecciones. Deja en su entrevista un titular llamativo: "Pienso mucho en Adolfo Suárez, podemos aprender de España".