Sánchez provoca a sus rivales y espera que le dediquen un "qué hijo de puta"

Después de asegurar en La Revuelta, hace apenas dos semanas, que "yo también me acuerdo de sus madres cuando les subo la pensión", Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a los insultos de sus adversarios para alimentar su discurso de confrontación. Esta vez, el presidente ha cargado contra el "me gusta la fruta" de Isabel Díaz Ayuso, que ha utilizado como ejemplo de la supuesta falta de argumentos de la oposición.

"En realidad lo que están demostrando es que no tiene ningún argumento y que tratan con el ruido del insulto de tapar su falta de argumentos", ha afirmado Sánchez, que ha vuelto a victimizarse de los ataques que recibe.

Pero el presidente ha ido un paso más allá y ha convertido uno de esos insultos en una suerte de desafío electoral. "Yo si me permite el juego de palabras frente al Pedro Sánchez, hijo de puta que canta Vox y muchos de sus miembros de la otra derecha, yo quiero trabajar para que el próximo 29 de noviembre mucha gente diga, Pedro Sánchez qué hijo de puta", ha proclamado esperanzado a que sus resultados electorales provoquen esa reacción en los partidos de la oposición.

Sánchez se ha mostrado confiado en sus opciones de cara al 29N y ha asegurado que sale "al terreno del juego" para ganar. Sin embargo, cuando se le ha preguntado por su futuro político en caso de perder las elecciones, el presidente ha evitado dar una respuesta y aclarar si abandonaría la política o seguiría al frente de la oposición.

En lugar de despejar la incógnita, ha recurrido a la ironía. "Me han dado por jubilado durante muchas elecciones y aquí sigo cotizando en la Seguridad Social". Una evasiva con la que Sánchez ha evitado aclarar su futuro político y deja en el aire quién tomaría las riendas del PSOE y cómo afrontaría el partido una eventual crisis interna por su sucesión.