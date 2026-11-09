¿Te toca mesa el 29-N y trabajas la noche del domingo al lunes? Tus derechos laborales

La coincidencia de la jornada electoral con los turnos de trabajo nocturnos plantea dudas entre los ciudadanos elegidos como miembros de mesa. Si tras pasar todo el domingo 29 de noviembre en el colegio electoral te toca reincorporarte a tu puesto en el turno de noche que va del domingo al lunes, la ley te otorga derechos específicos para garantizar tu descanso.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y el Ministerio de Trabajo establecen un marco claro para regular esta situación, garantizando el cumplimiento de tus derechos laborales tras ejercer tus funciones en la mesa electoral.

Reducción de 5 horas en el turno de noche

La normativa establece que todos los ciudadanos designados como presidentes o vocales de una mesa electoral tienen derecho a una reducción de jornada de 5 horas retribuidas al día siguiente de las elecciones.

Dado que el turno de noche del domingo al lunes arranca técnicamente la misma jornada electoral, pero corresponde al primer turno de trabajo tras las elecciones, la ley dicta que las 5 horas de permiso se aplican directamente sobre ese turno de noche.

En la práctica, esto significa que el trabajador puede entrar más tarde o finalizar antes su jornada. En cualquiera de los dos casos, la empresa está obligada a mantener la remuneración íntegra de esas 5 horas no trabajadas.

Permiso retribuido si el domingo es día laborable

Si además tenías programada una jornada laboral habitual durante el propio domingo 29-N, dispones de un permiso retribuido a tiempo completo durante todo el día de las elecciones. Este permiso es independiente y totalmente compatible con la reducción de 5 horas para el turno de noche posterior.

La situación de los suplentes

Los suplentes convocados deben acudir obligatoriamente a las 8:00 horas al colegio electoral. Si la mesa se constituye con normalidad con los miembros titulares, los suplentes quedan liberados de sus obligaciones electorales y deberán reincorporarse a su jornada habitual —si la tuviesen programada— y no tendrán derecho a la reducción de 5 horas para el turno de noche del domingo al lunes.

¿Cómo solicitarlo en la empresa?

Para hacer efectivo el derecho a la reducción de jornada en el turno de noche, el trabajador debe presentar a su empresa la credencial oficial de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que certifica que ha ejercido sus funciones en la mesa electoral durante todo el domingo.