Tellado acusa a los sindicatos de convocar una "huelga electoral" contra el próximo Gobierno: "Silencio cómplice"

La huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 29-N, ha centrado parte de la entrevista de Miguel Tellado en Es la Mañana de Federico, de esRadio.

El secretario general del PP ha cargado contra las organizaciones sindicales por su decisión de movilizarse contra el próximo Gobierno y ha acusado a UGT y CCOO de haber mantenido un "silencio cómplice" durante los más de ocho años de Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Preguntado por la convocatoria y el papel de los piquetes, Tellado ha calificado la protesta de "huelga electoral" y ha cuestionado los motivos que han llevado ahora a los sindicatos a salir a la calle. "Anda que no ha habido motivos durante los últimos ocho años para que los sindicatos, defendiendo a los trabajadores, hubieran salido a la calle", ha señalado.

A su juicio, las centrales sindicales han permanecido en silencio ante lo que sucedía en España y ahora impulsan una movilización "preventiva contra el próximo Gobierno de España, azuzada por el Gobierno actual".

El dirigente popular también ha puesto en duda la representatividad de estas organizaciones y ha criticado su dependencia económica del Ejecutivo. "Los sindicatos están más preocupados de la subvención que reciben del Gobierno que de otras cuestiones", ha afirmado. Además, ha asegurado que los trabajadores no se sienten, en buena medida, representados por estas organizaciones.

"Nosotros defendemos a los currantes, porque somos un país de currantes", ha reivindicado Tellado, que ha dejado en el aire sus dudas sobre el seguimiento de la convocatoria y las posibles presiones para secundarla. "Vamos a ver qué seguimiento hay y vamos a ver si los trabajadores de nuestro país pueden acudir libremente o no a esta huelga", ha apuntado.

El estallido de Pepe Álvarez por las críticas a los sindicatos

Las declaraciones de Tellado llegan después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, protagonizara una tensa intervención al ser preguntado por la ausencia de huelgas generales contra el Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos ocho años. "¿Pero qué coño se han creído, que somos tontos?", respondió Álvarez a quienes cuestionaban la falta de movilizaciones anteriores.

El dirigente sindical defendió entonces que "las huelgas generales se hacen cuando hay razones para hacerlas" y justificó la ausencia de paros contra el Ejecutivo enumerando los acuerdos alcanzados con el Gobierno, entre ellos la reforma de las pensiones, la transformación de contratos temporales en indefinidos y las subidas del salario mínimo interprofesional.

Feijóo pidió desconvocar la huelga tras Urda

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también había reclamado a los sindicatos que reconsiderasen la convocatoria y desconvocasen la huelga. El líder popular calificó de "grave error" mantener la movilización tras la tragedia de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, y ha cuestionado la oportunidad de una protesta contra el próximo Gobierno a escasas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Feijóo advirtió además de que seguir adelante con la convocatoria podría vincular la imagen de los sindicatos a la de Pedro Sánchez y perjudicar su papel como interlocutores institucionales en el futuro.