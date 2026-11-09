Tellado carga contra los socios de Sánchez: "La presencia del Estado es mínima en Cataluña, País Vasco y Navarra"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que la presencia del Estado en Cataluña, País Vasco y Navarra se ha reducido por las exigencias de los partidos separatistas que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez. "Hoy la presencia del Estado es mínima en Cataluña, País Vasco y Navarra, no por dejadez, sino por voluntad política de los socios de Sánchez", ha afirmado durante una entrevista en esRadio.

Tellado considera que el mantenimiento de la presencia institucional en estos territorios es una cuestión fundamental y ha acusado a los separatistas de imponer al Ejecutivo una política de retroceso. "En la España de Sánchez no es de perogrullo y es fundamental mantener la presencia del Estado, que poco a poco se ha abandonado por mandato imperativo de los partidos separatistas que le han impuesto a Sánchez esa política de retroceso", ha señalado.

El dirigente popular también ha reclamado reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en Canarias, Ceuta y Melilla, y ha puesto especialmente el foco en la situación de la ciudad autónoma tras la entrada masiva de inmigrantes registrada a finales de julio. "No fue una anécdota. Ceuta, territorio español, ha sufrido una invasión consentida por el Gobierno de la nación", ha denunciado.

La respuesta del Gobierno la invasión también ha estado marcada por los retrasos en las actuaciones previstas para reforzar la frontera. Después de las críticas de asociaciones locales, la Delegación del Gobierno anunció que las obras de ampliación de los espigones del Tarajal y Benzú comenzarán el próximo 17 de noviembre, con un presupuesto aproximado de cinco millones de euros.

La defensa de Ceuta desde la oposición

Tellado ha reivindicado además la actuación del PP en defensa de la ciudad autónoma y ha contrapuesto la posición de su partido con la del Ejecutivo de Sánchez. "Nosotros, desde la oposición, hemos defendido más Ceuta desde Europa de lo que lo ha hecho Sánchez. Si se invade Ceuta, no solo se invade España, sino que también se invade territorio de la UE", ha afirmado.

Para el secretario general popular, garantizar la presencia del Estado en Cataluña, País Vasco, Navarra, Ceuta y Melilla debe ser una prioridad del próximo Gobierno.