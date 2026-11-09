Vox apoyará investir a quien "haga borrón y cuenta nueva" tras los comicios del 29-N

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha fijado la postura de su formación de cara a la próxima cita con las urnas, dejando claro que el objetivo prioritario e innegociable consiste en desalojar a Pedro Sánchez y a los socialistas del poder. Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Sevilla, el portavoz advirtió de que respaldarán a cualquier candidato que se comprometa a un cambio de rumbo radical que desmonte por completo las políticas aplicadas durante los últimos ocho años.

Garriga subrayó que el partido liderado por Santiago Abascal dará sus votos a aquel aspirante que asuma un proyecto "que haga borrón y cuenta nueva a lo que hemos sufrido" a lo largo de las dos anteriores legislaturas. En este sentido, remarcó que no hay que dar nada por hecho pese a las estimaciones de los sondeos demoscópicos, alertando del peligro que representa el actual jefe del Ejecutivo: "En estos momentos no hay que dar absolutamente nada por hecho porque el presidente del Gobierno es un hombre peligroso".

Respecto a las fórmulas para articular una mayoría parlamentaria, el dirigente evitó anticipar pactos cerrados, recordando que el mandato emana directamente de la ciudadanía: "En eso coincido con el señor Feijóo. Serán los españoles quienes decidan si va a gobernar en solitario Santiago Abascal, si va a gobernar el señor Feijóo con el apoyo de Vox, si Vox va a estar fuera, si Vox va a estar dentro". Garriga insistió en apelar al sentido común para impedir que una nueva legislatura del sanchismo acabe provocando la "tercermundización de España".

Asimismo, el representante de Vox arremetió con dureza contra el deterioro institucional provocado por el PSOE, al que acusó de gobernar sistemáticamente sin presupuestos y de engañar a los ciudadanos. Garriga denunció la institucionalización de la corrupción bajo el mando socialista y afeó al Ejecutivo la degradación de departamentos clave: en lugar de poner los recursos al servicio de la nación, el líder socialista "opta por convertir el Ministerio de Transportes en la zona cero de la corrupción o utilizar nuestra sanidad pública para ofrecerla al mundo entero".

Para concluir, el dirigente reprochó el abandono inversor en el sistema ferroviario y criticó que se coloquen afines políticos en la alta Administración: "Un Gobierno que, en lugar de contratar a técnicos en puestos de alta responsabilidad, contrataba a queridas o a coleguitas con carnet de partido". Frente a esta situación, reivindicó el papel desempeñado por Vox en los gobiernos autonómicos donde tiene presencia e instó a los electores a confiar en su formación para construir una alternativa real frente al desgobierno de la izquierda.