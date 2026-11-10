Insólito: el Gobierno deja la agenda en blanco para ir a la huelga... contra la oposición

El Gobierno afronta la huelga general de mañana sin agenda pública y sin asumir como propias las reivindicaciones de los trabajadores que saldrán a las calles para reclamar mejores condiciones laborales y el acceso a la vivienda. Después de ocho años en La Moncloa, el Ejecutivo evita situarse en el centro de las protestas y se limita a defender que la convocatoria no va dirigida contra nadie. Según fuentes gubernamentales, "no es una huelga contra nadie" sino a favor de unos derechos que "por descontado compartimos", aseguran.

"Lo relevante no es si el ministro Bustinduy o yo misma hacemos huelga, lo relevante es el derecho a hacerla y respetar ese derecho a hacer esa huelga", ha asegurado la ministra portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes gubernamentales confirman que en principio "no va a haber agenda del Gobierno por respeto a los trabajadores".

El Ejecutivo deja así vacío su calendario público en una jornada de protesta que pone sobre la mesa dos de los principales problemas sociales del país sin que el Gobierno se sienta interpelado. Las mismas fuentes gubernamentales insisten en que los ministros tendrán "libertad" para decidir si secundan o no el paro, sin que el Gobierno haya fijado una posición común sobre su participación.

"Todo mi apoyo, es verdad que este trabajo no se acaba nunca y no para nunca, pero yo voy a hacer todo lo posible mañana para contribuir a que la huelga sea un éxito porque que sea un éxito significará que se avance de manera determinada y decidida para que se garantice el derecho a la vivienda recogido en la Constitución Española", ha afirmado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Pese a la ausencia de actos oficiales, el Gobierno no paralizará por completo su actividad. Fuentes del Ejecutivo aseguran que sí habrá trabajo en los despachos porque "la ciudadanía espera que estemos en nuestro puesto de trabajo". Una jornada, por tanto, sin agenda pública en Moncloa, pero con actividad interna.