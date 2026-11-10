Aplastante mayoría absoluta de PP y Vox mientras el PSOE aguanta pese al desastre de Urda

El escenario previo al inicio formal de la campaña electoral deja una holgada mayoría absoluta para el bloque del centro y la derecha. Según el último barómetro del Instituto DYM publicado en 20minutos, la suma de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal alcanzaría entre 198 y 205 escaños en el Congreso de los Diputados, superando con holgura los 176 diputados necesarios para gobernar.

Por el contrario, el PSOE de Pedro Sánchez acusaría el desgaste de la coyuntura política y de la gestión gubernamental, quedando relegado a una horquilla de entre 104 y 108 representantes, muy lejos de los 121 escaños obtenidos en las últimas elecciones generales de 2023.

Vox se dispara

El Partido Popular se mantendría como primera fuerza política al retener el 33,1% del voto estimado —exactamente el mismo porcentaje que cosechó el 23-J—, lo que se traduciría en una horquilla de 135 a 139 escaños.

El crecimiento más acentuado del bloque lo experimenta Vox. La formación capitaneada por Santiago Abascal se sitúa en el 18,6% del sufragio estimado (más de seis puntos por encima de su resultado en 2023), asegurando entre 63 y 66 escaños. Con estas cifras, Abascal prácticamente duplicaría la representación actual de su grupo parlamentario (33 actas).

El PSOE tras la tragedia de Urda

El trabajo de campo de este sondeo, elaborado entre el 4 y el 6 de noviembre, coincide con la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes a raíz de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) y los registros de la UCO en el marco del caso Koldo.

A pesar de que el 53% de los propios votantes socialistas atribuye responsabilidades al Gobierno en la tragedia de Urda, la caída del PSOE en estimación de voto se limita a nueve décimas respecto a octubre, situándose en el 27,3%.

División a la izquierda del PSOE

En el espacio a la izquierda de la formación socialista, la fragmentación impide articular una alternativa competitiva. Frente Amplio lograría un 5,6% del voto estimado y entre 8 y 10 diputados. Podemos, por su parte, concurriendo en solitario en la mayoría de circunscripciones, cae al 1,9% (1 o 2 representantes).

Incluso en el escenario más favorable para el bloque de investidura actual, la suma de PSOE, Frente Amplio y Podemos alcanzaría un máximo de 120 diputados, imposibilitando cualquier opción de reeditar el Ejecutivo.

Fidelidad de voto

El avance del bloque de la derecha se apoya en una alta fidelidad de sus electores: el 79,6% de los votantes de Vox y el 77,2% de los del PP afirman que repetirán su papeleta. En el lado socialista, la fidelidad se reduce al 71,1%, registrándose una fuga de casi un 9% de sus antiguos votantes hacia el PP.

En la valoración de líderes, Alberto Núñez Feijóo encabeza la tabla con un 3,6 sobre 10, superando por una décima a Pedro Sánchez (3,5). Santiago Abascal obtiene un 2,8, mientras que Ada Colau (Frente Amplio) e Irene Montero (Podemos) se estrenan en el barómetro con un 2,6 y un 2,3, respectivamente. La aprobación global a la gestión del Gobierno de coalición se mantiene estancada en un 4 sobre 10.